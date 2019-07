Premier Mark Rutte heeft volgende week donderdag een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump. Ingewijden bevestigen berichtgeving van BNR hierover aan NU.nl. Rutte is volgende week in de Verenigde Staten voor een handelsmissie in Boston.

Het wordt de tweede keer dat Rutte in het Witte Huis wordt ontvangen. De eerste keer was begin juli vorig jaar.

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken zal ook bij het gesprek in het Witte Huis aanwezig zijn. Blok is dan in Washington om deel te nemen aan een conferentie over religieuze vrijheden op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Nederland is een trouwe bondgenoot van de Verenigde Staten, maar sinds het aantreden van Trump is de relatie moeizamer. Dat heeft te maken met onder meer de handelspolitiek van de Amerikaanse regering. Ook het terugtrekken van de VS uit de nucleaire deal met Iran en het klimaatakkoord van Parijs viel niet goed in Den Haag.

De Amerikanen storen zich weer aan het feit dat Nederland de NAVO-norm voor defensie-uitgaven niet haalt.

VS wil Nederlandse deelname aan militaire missies

De Amerikaanse regering heeft het Nederlandse kabinet recent gevraagd om bij te dragen aan twee militaire missies. Een daarvan is een missie in het noorden van Syrië om te voorkomen dat terreurgroep IS daar weer terugkeert. Het kabinet staat welwillend tegenover dit verzoek.

Verder vraagt de VS een bijdrage aan een internationale coalitie om de zeevaart in de Straat van Hormuz te beschermen. Mogelijk gaat een Nederlands fregat hieraan meedoen. De verwachting is dat medio volgende maand een besluit over beide missies wordt genomen.

Trump is in mei door koning Willem-Alexander uitgenodigd voor een bezoek aan Nederland in verband met de internationale herdenking van de Slag om de Schelde. De herdenking is op 31 augustus in Terneuzen.