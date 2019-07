Het kabinet zoekt naar mogelijkheden om Schiphol na 2020 verder te laten groeien, zonder het regeerakkoord hiermee geweld aan te doen. Nu de nationale luchthaven niet verder mag groeien en de opening van Lelystad Airport vertraging oploopt, wordt er gezocht naar andere groeimogelijkheden.

Het kabinet komt vrijdag met plannen waardoor Schiphol toch meer vluchten kan verwerken, laten bronnen aan NU.nl weten na berichtgeving van de NOS.

In 2008 werd tussen omwonenden rond Schiphol en vertegenwoordigers van de luchtvaart afgesproken dat de luchthaven tot en met 2020 niet verder mag groeien dan een half miljoen vliegbewegingen (starts en landingen) per jaar. Schiphol loopt inmiddels tegen die grens aan.

Er is ook afgesproken dat als vliegen duurzamer wordt (schoner en stiller), die 'milieuwinst' voor de helft mag worden gebruikt voor groei. Die afspraak is opgenomen in het regeerakkoord. Zo mag Schiphol in theorie de afgesproken half miljoen vliegbewegingen overschrijden.

In het regeerakkoord staat ook dat het kabinet zich wat betreft de luchtvaart in het algemeen meer richt op 'hinderbeperking' in plaats van 'het aantal vliegbewegingen'. Binnen die al bestaande afspraken, kan Schiphol na 2020 verder groeien. Daar lijkt het kabinet nu op aan te sturen.

Daarbij moet er wel streng worden gecontroleerd of de vliegtuigen die op Schiphol vliegen inderdaad stiller en schoner zijn en moet het maximaal aantal vliegbewegingen worden gehandhaafd.

Lelystad Airport moet op termijn groeien naar 45.000 vliegbewegingen per jaar.

Schiphol loopt tegen grenzen aan

Het was aanvankelijk de bedoeling dat vakantievluchten van Schiphol zouden worden overgeheveld naar Lelystad Airport. Zo kan de nationale luchthaven zich meer richten op intercontinentale vluchten. Dat vindt het kabinet belangrijk voor de vestigingsplaats en de economische positie van Nederland.

De luchthaven in de Flevopolder zou in april volgend jaar open gaan, maar dat is volgens Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur niet langer haalbaar. Wanneer het vliegveld de deuren opent, is niet duidelijk.

Binnen de coalitie zijn de partijen het niet eens over het luchtvaart beleid. De VVD wil dat Schiphol zo snel mogelijk moet kunnen doorgroeien zolang Lelystad nog niet de deuren opent. D66 en ChristenUnie zijn meer behouden en stellen een schone luchtvaart boven groei.