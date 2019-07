De Nederlandse politie heeft nog nooit geoefend voor een landelijke 112-storing, zo schrijft minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) donderdag in een Kamerbrief. De kans op een storing als die van 24 juni werd als minimaal gezien, aldus de minister.

Ook is nooit geoefend voor een scenario waarbij het noodnummer en het gewone landelijke politienummer tegelijkertijd uitvielen.

Er is wel geoefend voor een situatie met een gedeeltelijke storing. Een compleet landelijke storing is echter nooit aan bod gekomen. Er werd gedacht dat KPN kon terugvallen op back-ups, waardoor dit nooit zou kunnen gebeuren.

Hulpdiensten moesten tijdens de storing urenlang improviseren. Agenten werden de straat op gestuurd om mogelijk hulpbehoevende burgers te hulp te schieten.

Omdat in eerste instantie geen landelijk noodnummer beschikbaar was, deelden lokale hulpdiensten hun 06-nummers op sociale media. Pas later deelde de politie een vervangend noodnummer via een NL-Alert, waarbij ook nog eens per ongeluk een verkeerd tipnummer werd geplaatst.

Storing veroorzaakt door systemen KPN

Een storing bij telecomprovider KPN zorgde ervoor dat het noodnummer 112 op maandag 24 juni lange tijd niet bereikbaar was. De storing werd veroorzaakt door een softwarefout waardoor ook alle back-ups niet werkten.

Volgens KPN-topman Joost Farwerck heeft het cybersecurityteam van KPN nog geen enkele indicatie gehad dat het om een hackaanval ging. Klanten van de provider kunnen inmiddels een schadevergoeding aanvragen.

Onderzoeken naar de storing

Momenteel wordt onderzocht wat voor schade de storing heeft veroorzaakt. Onlangs bleek dat een vrouw uit Breda tijdens de 112-storing is overleden. Het is nog onduidelijk of ze het had overleefd als het nummer wel bereikbaar was.

Daarnaast wordt gekeken hoe zulke problemen in de toekomst voorkomen kunnen worden. Critici pleiten voor een back-up op het telecomnetwerk van een concurrent van KPN, zoals VodafoneZiggo of T-Mobile.

Het was niet de eerste keer dat het noodnummer onbereikbaar was. In 2012 lag 112 er meerdere malen uit. De langste storing was dat jaar in juni, toen het nummer zes uur lang niet bereikt kon worden.