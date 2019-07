De Tweede Kamer ziet niets in de plannen van het kabinet om bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een officiële schuldverklaring voor mensen met een studielening in het leven te roepen. Een oproep om van dit plan af te zien kan op de steun van meer dan twee derde van de Kamer rekenen.

Mensen die een hypotheek aanvragen moeten hun studieschuld opgeven, maar dat gebeurt nog niet altijd.

"Het is belangrijk dat hypotheekadviseurs en kredietaanbieders kunnen verifiëren dat de opgave rondom de studieschuld klopt", schreef minister Kajsa Ollongren (Wonen) twee weken geleden in een brief aan de Kamer. Het verzwijgen van een studieschuld kan op termijn tot financiële problemen leiden, aldus het kabinet.

Bij de invoering van het leenstelsel "is beloofd dat de schuld niet geregistreerd wordt", zegt D66-Kamerlid Paul van Meenen. "Daar houden wij ons aan. Dat wordt nu ook niet voorgesteld, maar wij willen geen enkele stap zetten in die richting."

De oproep wordt ook onderschreven door onder meer coalitiepartners VVD en CDA en oppositiepartijen SP, PVV en PvdA.

Over oproep zal donderdag worden gestemd

Kamerlid Frank Futselaar (SP) is nog een stuk negatiever over het plan dan Van Meenen. "Het is weliswaar vrijwillig op te vragen, maar als banken het gaan eisen is het natuurlijk toch een registratie."

Ook Harry van der Molen (CDA) wil dat "niet via een omweg toch een soort van BKR-registratie" tot stand komt. Het Bureau Krediet Registratie is waar private schulden geregistreerd staan. "De brief van minister Ollongren impliceert dat door DUO gewaarmerkte verklaringen wel door banken zullen worden gebruikt. Dat is in tegenspraak met de toezeggingen bij de invoering van het leenstelsel."

Over de oproep van de partijen wordt donderdag gestemd. De ministeries van Onderwijs en Binnenlandse Zaken willen nog niet zeggen wat het brede verzet betekent voor het voorstel. Ze zeggen de stemming af te wachten.