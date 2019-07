De fractievoorzitter van de SP in de Eindhovense gemeenteraad, Murat Memis, is dinsdag vrijgesproken door de Turkse rechter. Memis werd verdacht van het maken van propaganda voor een terroristische organisatie en mocht in afwachting van zijn proces Turkije niet verlaten.

Het SP-raadslid werd meer dan een maand geleden opgepakt in Antalya, waar hij vier dagen in de cel heeft gezeten. Hij was toen met zijn familie op vakantie in Turkije.

De 31-jarige Memis, van Koerdische afkomst, werd eerder ook verdacht van lidmaatschap van een terroristische organisatie. Deze aanklacht werd dinsdag echter ingetrokken omdat de Turkse aanklager een fout had gemaakt.

SP-leider Lilian Marijnissen is in Turkije om Memis te steunen. Ze zegt "ontzettend blij en opgelucht" te zijn over de vrijlating. "Hopelijk is deze uitspraak in de zaak van Murat een steun in de rug voor de andere politieke gevangenen die nog in Turkije vastzitten."

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven noemt de vrijspraak een "einde van een bizarre periode". Volgens hem was er even "gedoe rond de tenlastelegging", maar is de fout daar nu uitgehaald.

De SP meldt dat Memis woensdagavond terugkeert naar Eindhoven.

Memis en Marijnissen verlaten de rechtbank van Antalya na de vrijspraak van Memis. (Foto: ANP)

Blok reageert verheugd op vrijlating

Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok reageert verheugd op het nieuws. "Ik ben ontzettend blij voor Memis. Dit is een voortvarend einde aan een Turkse juridische procedure. Nederland blijft zich achter de schermen inspannen voor soortgelijke gevallen."

Blok verklaarde vorige week dat hij niet bij de Turkse regering wilde pleiten voor Memis' vrijlating, omdat hij zich dan zou bemoeien met de Turkse rechtsgang. Wel heeft hij erop aangedrongen dat de ongeveer twintig Nederlanders die in Turkije vastzitten hun proces in Nederland moeten kunnen afwachten.

De Tweede Kamer nam hier geen genoegen mee en riep Blok op om zich meer in te spannen voor de vrijlating van Memis.