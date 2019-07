Jan Anthonie Bruijn wordt de nieuwe voorzitter van de Eerste Kamer. De VVD'er kreeg dinsdagmiddag 34 stemmen van de 73 aanwezige senatoren. Hij won uiteindelijk in een derde stemmingsronde nipt van Ruard Ganzevoort (GroenLinks) die 28 stemmen kreeg. Elf senatoren stemden blanco.

Bruijn dankte zijn collega's voor het vertrouwen, ook degenen die niet op hem hebben gestemd. "Ik zal mijn uiterste best doen uw vertrouwen te winnen", zei de senator.

Joris Backer (D66) en Toine Beukering (Forum voor Democratie) hadden zich ook kandidaat gesteld, maar zij vielen in een vroeg stadium al af.

Bruijn is arts en hoogleraar in Leiden. Hij vindt het belangrijk om ook "elders met een been in de samenleving te staan", zei hij tijdens een kort vragenrondje in de senaat, maar benadrukte dat zijn prioriteit bij de Eerste Kamer ligt zodra hij tot voorzitter zou worden gekozen.

"Ik richt mij op kwaliteit en uitvoerbaarheid. Al het andere is secundair", aldus Bruijn. De VVD'er zit ruim zes jaar voor zijn partij in de Eerste Kamer. In zijn brief aan zijn collega-senatoren schreef hij een voorzitter te willen zijn voor alle fracties. "Groot of klein, gevestigd of nieuw, en voor alle leden van deze Kamer."

Voor Bruijn zat er nog een persoonlijk tintje aan zijn verkiezing. Zijn vader, inmiddels 91 jaar, zit al 61 jaar op de publieke tribune van de Eerste Kamer. De kersverse voorzitter bedankte hem daarom persoonlijk tijdens zijn eerste optreden.

Coalitie is meerderheid sinds verkiezingen kwijt

De nieuwe Eerste Kamer werd op 11 juni geïnstalleerd. Sindsdien is de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn meerderheid kwijt (samen 32 zetels). FVD kwam als grote winnaar uit de bus en leek even de meeste zetels in de senaat te krijgen, maar na de verdeling van de restzetels kwam de VVD op gelijke hoogte (beide 12 zetels). Het is overigens geen regel dat de grootste partij ook automatisch de voorzitter mag leveren.

De vorige voorzitter, VVD'er Ankie-Broekers Knol, is inmiddels in het kabinet aan de slag als nieuwe staatssecretaris van Justitie en Veiligheid nadat Mark Harbers op deze post was afgetreden. Broekers Knol had sinds 2013 de voorzittershamer in handen.

De kandidaatstelling van FVD'er Beukering leek bij voorbaat kansloos vanwege zijn omstreden uitspraken over de Holocaust en de MH17-ramp. Hij werd hier dinsdag ook kritisch op aangesproken door andere senatoren van verschillende partijen.

Volgende week staat er nog een laatste debat voor de zomervakantie gepland. In oktober, als het nieuwe politieke seizoen is begonnen, wordt er weer gedebatteerd.