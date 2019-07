Frans Timmermans heeft dinsdagochtend per brief aan de voorzitter van het Europees Parlement (EP) Antionio Tajani laten weten dat hij afziet van zijn zetel in het parlement.

Timmermans moest uiterlijk dinsdag een besluit nemen over of hij de komende vijf jaar plaats wilde nemen in het parlement. Hij was lijsttrekker van de PvdA en tevens het kopstuk van de Europese sociaaldemocraten.

Dat de PvdA'er deze keuze heeft gemaakt lag in de lijn der verwachting. Hij wil graag Jean-Claude Juncker opvolgen als voorzitter van de Europese Commissie.

Timmermans blijft tot oktober eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie. Zijn zetel in het parlement wordt ingenomen door Lara Wolters.

Het nieuwe Europees parlement is dinsdag geïnstalleerd.

Race om voorzitterschap Europese Commissie nog niet gelopen

Het is nog steeds niet duidelijk wie de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie zal worden. Afgelopen dagen leken de kansen voor Timmermans toe te nemen, maar verschillende lidstaten, zoals Hongarije en Polen gooiden roet in het eten. De PvdA'er startte afgelopen jaren strafprocedures tegen deze landen.

Naast Hongarije en Polen zijn ook Tsjechië en Slowakije, de vier zogeheten Visegrad-landen, tegen de benoeming van Timmermans. De Tsjechische premier Andrej Babis zei dinsdagochtend dat de Spitzenkandidat van de sociaaldemocraten een "no-go" is.

Naast deze vier landen, zouden ook Roemenië en Bulgarije tegen het presidentschap van Timmermans zijn. Ook Italië is tegen de benoeming van de Nederlander.

De regeringsleiders van de EU-lidstaten, verenigd in de Europese Raad, overleggen dinsdagmiddag opnieuw in Brussel over de verdeling van de topfuncties.