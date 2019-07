Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken verdedigt het gesprek dat koningin Máxima als VN-gezant heeft gehad met de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman tijdens de G20 in Japan.

Een paar dagen voor het gesprek op vrijdag was een VN-rapport verschenen waarin duidelijk werd dat de kroonprins betrokken was bij de moord op de journalist Jamal Khashoggi. De rapporteur noemt de moord "een internationale misdaad".

Volgens minister Blok moet het werk van Máxima als VN-gezant los worden gezien van de politieke actualiteit. Zij spreekt alleen over toegang tot financiële diensten, specifiek voor meisjes, aldus de bewindsman. Haar gesprekken moeten "niet worden vermengd met andere politieke onderwerpen". De minister kreeg steun van de VVD.

Als VN-gezant heeft Máxima vaker gesprekken met leiders die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten, verklaarde Blok. In die landen is het namelijk vaak ook slecht gesteld met de financiële toegankelijkheid. Zonder deze gesprekken kan Máxima volgens de minister haar werk niet doen. Bovendien heeft ze elk jaar een gesprek met de inkomende voorzitter van de G20. Saoedi-Arabië is volgend jaar gastland van de G20.

Koningin Máxima tijdens de G20, met uiterst links Mohammed Bin Salman. (Foto: Pro Shots/SIPA USA)

Partijen kritisch op koningin

Meerdere partijen in de Tweede Kamer beschouwen de ontmoeting als een "politieke blunder". Daar had bij het gesprek van de koningin met de kroonprins rekening mee moeten worden gehouden, vindt de Kamer.

De Saoedische pers misbruikt het onderhoud met Máxima, zei Sjoerd Sjoerdsma van D66. Daardoor is de koningin volgens hem in een kwetsbare positie gebracht. Ook het CDA en ChristenUnie zijn ongelukkig over de ontmoeting. "Had die niet achter gesloten deuren kunnen plaatsvinden?", vroeg CDA'er Martijn van Helvert. Ook PVV, SP, PvdA en GroenLinks hebben scherpe kritiek.

Bij andere gelegenheden heeft het kabinet zijn afschuw uitgesproken over de moord, aldus Blok. Hij stelde voorstander te zijn van onafhankelijk onderzoek.

Agnes Callamard, VN-rapporteur voor buitenrechtelijke executies, was verantwoordelijk voor het vorige week afgeronde onderzoek naar de dood van Khashoggi en sprak afgelopen weekend haar onvrede uit over de ontmoeting van Máxima. "Het is één ding om deze man te ontmoeten, het is iets anders om te zwijgen", aldus de rapporteur tegen het AD.

Premier Mark Rutte staat net als Blok achter de ontmoeting. Hij snapt de kritiek niet en stelde zondag dat het de "normale gang van zaken is". Hij zou het ongepast hebben gevonden wanneer Máxima de moord ter sprake had gebracht tijdens haar ontmoeting met Bin Salman.