Premier Mark Rutte begrijpt niets van de kritiek op de ontmoeting tussen koningin Máxima en de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman. Voor de camera van de NOS geeft hij aan dat het de "normale en gebruikelijke gang van zaken is".

Daarmee gaat Rutte tegen de reacties in van diverse Tweede Kamerleden en de speciale VN-rapporteur voor buitenrechtelijke executies Agnes Callamard. Laatstgenoemde vindt het zelfs "buitengewoon teleurstellend" dat de koningin niet heeft gesproken over de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi.

De kroonprins is volgens VN-onderzoekers betrokken bij de moord op Khashoggi. Hij verdween vorig jaar oktober tijdens een bezoek aan het Saoedische consulaat in het Turkse Istanboel. Later bleek hij te zijn vermoord door een team dat speciaal was afgereisd vanuit Saoedi-Arabië. Zijn lichaam is in stukken gesneden en nooit gevonden.

Regeringspartij D66 vroeg het kabinet al eerder om opheldering. Volgens de partij had de ontmoeting nooit mogen doorgaan en heeft degene die daarvoor toestemming gaf "geen benul van diplomatie". Ook de SP noemt het "onbegrijpelijk" als blijkt dat Máxima niet over de zaak-Khashoggi heeft gesproken.

'Het zou vreemd zijn als Máxima over de moord begon'

Maar volgens Rutte is het normaal dat VN-vertegenwoordigers, zoals Máxima, alleen over hun eigen onderwerp praten. In het geval van de koningin bleef het gesprek dus over financiële dienstverlening en de economische positie van vrouwen gaan. "Andere onderwerpen zouden vreemd zijn geweest."

De minister-president gaat nog een stap verder en noemt het "ongepast" wanneer Máxima de moord ter sprake had gebracht. "Nederland heeft daar al zijn afschuw over uitgesproken, die is al bekend."