De speciale VN-rapporteur voor buitenrechtelijke executies, Agnes Callamard, vindt het het "buitengewoon teleurstellend" dat koningin Máxima tijdens haar gesprek met de Saoedische kroonprins niet heeft gesproken over de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi.

"Het is één ding om deze man te ontmoeten, het is iets anders om te zwijgen. Op dit punt staat zwijgen gelijk aan medeplichtigheid", zegt Callamard tegenover het AD.

De koningin sprak kroonprins Mohammed Bin Salman tijdens de G20-top in Japan over de verbetering van de economische positie van vrouwen in Saoedi-Arabië. Volgens Callamard had Máxima het gesprek moeten aangrijpen om "iets te zeggen en te handelen".

Eerder op de dag was er ook al kritiek vanuit de Tweede Kamer. Wie toestemming gaf voor de ontmoeting "begrijpt niks van diplomatie en nog minder van beeldvorming", aldus D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. De Saoediërs gaan hiermee aan de haal om Bin Salman voor te stellen als gerespecteerd wereldleider, vreest hij.

De Rijksvoorlichtingsdienst benadrukt dat het gesprek plaats vond "in het kader van haar werkzaamheden als speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling".

May sprak ook met kroonprins

De Britse premier Theresa May sprak ook met de Saoedische kroonprins. De Britse premier heeft de moord op de journalist wel aangestipt.

"Wat betreft de aansprakelijkheid op de moord, heeft de premier gezegd dat het proces open en transparant moet zijn", aldus een woordvoerder van de Britse regering tegenover The Guardian.

Lichaam journalist is nooit gevonden

Khashoggi verdween vorig jaar oktober tijdens een bezoek aan het Saoedische consulaat in het Turkse Istanboel. Hij werd daar vermoord door een team dat voor dat doel was afgereisd uit Saoedi-Arabië. Zijn lichaam werd in stukken gesneden en is nooit gevonden.

De Saoedische regering verklaarde eerst van niets te weten en berechtte daarna een aantal verdachten in overheidsdienst, die op eigen houtje zouden hebben gehandeld. Gezien de autoritaire regeerstijl van de Saoedische kroonprins werd die verklaring door deskundigen niet als betrouwbaar beschouwd. Het VN-rapport legt de eindverantwoordelijkheid voor de moord nadrukkelijk bij Bin Salman, de de facto heerser.