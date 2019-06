Er komen meer problemen bij uitkeringsinstantie UWV boven water. Dat blijkt uit een reeks brieven die minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hij had de Kamer meer transparantie over de gang van zaken bij het UWV beloofd.

Begin deze maand berichtte Nieuwsuur dat gedetineerden onterecht een uitkering kregen. Naar nu blijkt werkte een computersysteem dat dit moest voorkomen jarenlang niet.

Twee jaar werden geen gegevens van WW-uitkeringen en vier jaar geen data van de Ziektewet aan het systeem geleverd. Daardoor kon niet worden gecontroleerd of gedetineerden WW of een uitkering van de Ziektewet ontvingen. Sociale Zaken is niet op de hoogte gesteld van deze problemen door het UWV.

Uitkeringsfraude door Poolse arbeidsmigranten

Nieuwsuur bracht vorig jaar ook uitkeringsfraude door Poolse arbeidsmigranten naar buiten. Zij werken hier een half jaar, om vervolgens terug te keren naar huis en daar een Nederlandse werkloosheidsuitkering aan te vragen. Malafide tussenpersonen onderhouden ondertussen het contact met het UWV, dat zo blijft denken dat de uitkeringstrekker druk in Nederland aan het solliciteren is.

Het UWV gaat als reactie op de fraude nu bij elke papieren aanvraag voor een WW-uitkering bekijken of de aanvrager niet fraudeert. Uit onderzoek van de uitkeringsinstantie blijkt dat veel van deze aanvragers, vaak arbeidsmigranten, zelf ontslag hebben genomen of niet meer in Nederland zijn.

Werkgevers moeten vanaf volgend jaar ook opgeven waarom een dienstverband is beëindigd. Met die informatie kan het UWV achteraf ook aan de slag.

Raad van bestuur UWV wordt uitgebreid

Koolmees gaat verder de raad van bestuur van het UWV uitbreiden met een vierde persoon. Die moet ervoor zorgen dat het UWV alerter wordt op frauderisico's en daarover het ministerie op de hoogte gaat houden. Zo kan Koolmees ook de Kamer beter informeren.

Ook wordt de interne toezichthouder van de uitkeringsinstantie versterkt en onafhankelijker gemaakt.