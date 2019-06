Het moet gemakkelijker worden voor een kandidaat om op eigen kracht de Kamer in te komen. Dat melden het NRC en de Volkskrant op basis bronnen rond het kabinet. Er moet een nieuw kiesstelsel komen waarbij voorkeursstemmen op kandidaten meer gewicht krijgen, vindt verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren.

Ollongren wil daarnaast nog een advies van de staatscommissie-Remkes overnemen, namelijk dat het mogelijk moet worden voor kiezers om op een partij te kunnen stemmen in plaats van een specifiek persoon.

Daarnaast moet het moeilijker worden om deel te nemen aan Tweede Kamerverkiezingen door de waarborgsom en de hoeveelheid vereiste ondersteuningsverklaringen te verhogen (van 580 naar 1200).

De commissie, onder leiding van VVD-coryfee Johan Remkes, onderzocht de werking van het parlementaire stelsel en stelde in december vorig jaar vast dat veel Nederlanders het gevoel hebben dat hun meningen om de democratie te moderniseren er niet toe doen. In totaal kwam de commissie met 83 aanbevelingen.

Door voorkeursstemmen meer gewicht te geven hoeft een kandidaat minder stemmen te vergaren om in de Kamer te komen. Kiezers zouden op deze manier ook meer regionale kandidaten gaan steunen. Volgens het NRC steunt het kabinet de ideeën en gaat men de komende tijd onderzoeken hoe een dergelijk stelsel eruit zou moeten zien.

Minister Kajsa Ollongren (foto: ANP).

'Idee Ollongren voor Eerste Kamer gaat tegen advies Remkes in'

Ollongren ziet ook graag de verkiezingen om in de Eerste Kamer te komen veranderen. Dat is tegen het advies van Remkes in, schrijft de Volkskrant.

De helft van de 75 senatoren zouden in het vervolg om de drie jaar vervangen moeten worden, zoals dat voor 1983 ook gebeurde. Volgens de minister zou er zo meer 'rust en stabiliteit' komen, om het te bewerkstelligen is een grondwetswijziging nodig die jaren in beslag kan nemen.

De minister én de commissie willen sowieso dat het makkelijker wordt om de grondwet te wijzigen. Momenteel moet een wijziging door zowel de Eerste als Tweede Kamer behandeld worden.

De commissie-Remkes deed het voorstel om beide kamers in één gezamenlijke lezing erover te laten beslissen. Daarbij blijft de eis dat minstens een twee derde meerderheid vóór moet zijn.