Per 2021 geldt er een minimumtarief voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) van 16 euro. De eerder geplande vaste arbeidsovereenkomst voor zelfstandigen met een laag uurloon is van tafel, melden minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en staatssecretaris Menno Snel (Financiën) maandag.

Het eerdere kabinetsplan om opdrachtnemers met een laag uurloon verplicht in dienst te nemen, was in strijd met Europese regels. Daarom werden nieuwe regels voor zzp'ers, waar al lang op wordt gewacht, opnieuw uitgesteld.

De 16 euro per uur is vergelijkbaar met het wettelijk minimumloon, zegt Koolmees in een toelichting. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende sectoren. Het kabinet wil daarmee voorkomen dat zzp'ers te goedkoop worden ingehuurd. De Inspectie SZW gaat toezien of het minimumtarief wordt toegepast.

Webmodule moet onduidelijkheid wegnemen

Voor zzp'ers met een uurtarief van minimaal 75 euro per uur komt er een zelfstandigenverklaring. Die verklaring moet vooraf zekerheid geven over premies, werknemersverzekeringen en pensioenverplichtingen. Zo weten de zzp'er en opdrachtgever zeker dat het niet gaat om een vast dienstverband met alle verplichtingen van dien.

Ook wordt er gewerkt aan een opdrachtgeversverklaring die de onduidelijkheid over of iemand wel of niet in vaste dienst is moet wegnemen. Daarmee weten opdrachtgevers zeker dat zij geen premies en verzekeringen hoeven af te dragen.

Deze verklaring kun je krijgen door een zogenoemde webmodule in te vullen waarin de aard van werkzaamheden wordt omschreven, maar dat is niet verplicht.

Die webmodule wordt op dit moment nog getest en is in de loop van volgend jaar klaar voor gebruik, verwacht staatssecretaris Snel.