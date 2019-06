Er komt een minimumtarief voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) van 16 euro vanaf 2021. De eerder geplande vaste arbeidsovereenkomst voor zelfstandigen met een laag uurloon is van tafel.

Dat schrijven minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en staatssecretaris Menno Snel (Financiën) maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het eerdere kabinetsplan om zzp'ers met een laag uurloon (tussen de 15 en 18 euro) verplicht in dienst te nemen, was in strijd met Europese regels. Daarom werden nieuwe regels voor zzp'ers, waar al lang op wordt gewacht, opnieuw uitgesteld.

De 16 euro per uur wat het kabinet nu voorstelt, is vergelijkbaar met het wettelijk minimumloon, zegt Koolmees in een toelichting.

Daarnaast wil het kabinet aan de bovenkant van de arbeidsmarkt, dat gaat over zzp'ers die 75 euro per uur of meer verdienen, een zelfstandigenverklaring invoeren.

Met zo'n verklaring op zak weten opdrachtgevers dat zij niet worden aangeslagen voor loonheffingen, werknemersverzekeringen en arbeidsvoorwaarden zoals pensioenen en loondoorbetaling bij ziekte.

De derde groep zit tussen de onderkant en de bovenkant in. Voor deze groep is het van oudsher heel ingewikkeld te definiëren wanneer zij zzp'er zijn en wanneer werknemer.

Koolmees en Snel introduceren voor deze groep opdrachtgeversverklaring die werkgevers krijgen zodra zij een aantal vragen in een webmodule beantwoorden. Deze webmodule, die nog niet af is, wordt gebouwd op basis van wetgeving en rechterlijke uitspraken.

Het is een soort automatische toets van wat de arbeidsrelatie is. Na de zomer hopen de bewindslieden hier meer duidelijkheid over te kunnen geven.