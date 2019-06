Defensie zet een procedure in gang tegen vijf studenten en een leidinggevende van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) die over de schreef zijn gegaan. Dat kondigt staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) donderdag aan. De stap kan ertoe leiden dat Defensie strafmaatregelen kan treffen, variërend van een waarschuwing tot ontslag.

Visser schrijft in een Kamerbrief dat de beslissing genomen is op basis van onderzoek. Daaruit is gebleken dat vijf studenten en het kaderlid "de normen op ernstige wijze hebben overtreden".

De studenten deelden "kwetsend en beledigend beeldmateriaal in een WhatsApp-groep, waaronder afbeeldingen van pornografische en racistische aard en met verwijzingen naar Nazi-Duitsland", schrijft Visser in de brief. De leidinggevende onderhield meerdere relaties met vrouwelijke cadetten.

De staatssecretaris kondigt aan dat er een evaluatie zal plaatsvinden met de verantwoordelijke leiding en daarnaast worden de regels en gedragscodes opnieuw onder de aandacht gebracht. Hieronder vallen ook de regels met betrekking tot relaties waar er sprake is van een ongelijke machtsverhouding.

Ook is het volgens Visser nodig om de richtlijnen voor het gebruik van social media en WhatsApp scherper op te stellen.

Een onderzoekscommissie deed ook onderzoek naar "een melding betreffende een situatie waarbij sprake zou zijn van ontoelaatbare uitingen in relatie tot Nazi-Duitsland." Het betreft een eenheid van de Luchtmobiele Brigade.

'Hitlergroet volstrekt onaanvaardbaar'

"De commissie heeft op basis van verklaringen wel vastgesteld dat binnen het betrokken onderdeel incidenteel een Hitlergroet is gebracht, maar heeft niet kunnen vaststellen door wie, waar en wanneer dit precies is gebeurd", staat in de brief.

De commissie stelt dat uit het onderzoek niet is gebleken dat er sprake is van een "inhoudelijke betrokkenheid bij of affiniteit met nationaalsocialistisch gedachtengoed". Tegelijkertijd is het stelt de commissie dat "het brengen van de Hitlergroet – in welke situatie dan ook – volstrekt onaanvaardbaar" is.