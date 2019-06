Om terminaal zieke mensen en hun familieleden te helpen als ze vragen hebben over de naderende dood, begint het kabinet een voorlichtingscampagne, schrijft Trouw.

Het kabinet wil dat mensen "tijdiger het gesprek aangaan", zegt minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge in een interview in de krant. "Het gebeurt vaak te laat en te vaak niet."

Op een website die de minister donderdag opent, is informatie te vinden over palliatieve zorg, hospices, pijnbestrijding en hoe je een testament opstelt.

De minister benadrukt dat de campagne niet bedoeld is om mensen op de alternatieven voor euthanasie te wijzen. "Voorlichting over euthanasie en voorlichting over zorg voor mensen die zijn uitbehandeld, bestaan naast elkaar. Het nieuwe is dat we nu ook aandacht vragen voor een beter gesprek over de hele laatste levensfase", aldus De Jonge in de krant.

De campagne heeft als motto 'Ik heb te horen gekregen dat ik doodga, maar tot die tijd leef ik'. Het is de eerste keer dat er in de politiek zo veel aandacht is voor dit onderwerp, schrijft Trouw.

Partijen van kabinet denken verschillend over levenseinde

De partijen van het kabinet, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, denken "over weinig onderwerpen onderling zo verschillend als over het levenseinde", aldus Trouw. De teksten van de campagne zijn om deze reden voornamelijk geschreven door de organisatie van huisartsen.

De vier partijen hebben in het regeerakkoord dan ook afgesproken dat er geen nieuwe stappen komen op medisch-ethisch gebied. Er zou eerst een maatschappelijk debat gevoerd moeten worden over bepaalde onderwerpen zoals voltooid leven.

Daarnaast is op verzoek van de christelijke partijen in het regeerakkoord vastgesteld dat er meer aandacht komt voor "levenshulp" in plaats van "stervenshulp" bij het levenseinde. Daartegenover zal het kabinet komende zomer meer voorlichting geven over de huidige euthanasiewet.