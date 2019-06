Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) heeft eigenhandig het onderzoek naar het handelen van de fiscus omtrent het stopzetten van kinderopvangtoeslag laten inperken, melden RTL Nieuws en Trouw dinsdag. Dit was nadrukkelijk tegen de wens van de onderzoekers die hij zelf had gevraagd de zaak door te lichten.

Zij pleitten met klem voor een breder onderzoek naar de problemen en de fouten met de kinderopvangtoeslag.

Het onderzoek, dat eind september vorig jaar gestart is, draait om de kinderopvangtoeslagen die de Belastingdienst in 2014 onrechtmatig heeft stopgezet. Zo'n driehonderd ouders zouden hierdoor in de problemen zijn gekomen.

Het stopzetten van de toeslagen hing samen met een groot fraudeonderzoek naar een gastouderbureau in Eindhoven. Maar dit onderzoek bleek gebaseerd op achterhaalde en onjuiste informatie.

'Belastingdienst heeft wellicht etnisch geprofileerd'

Snel zou onder meer onjuiste en verouderde informatie hebben gebruikt in brieven en Kamerdebatten over dit onderwerp. Toen dit duidelijk werd, gaf de staatssecretaris opdracht tot het onderzoek dat hij later zelf weer inperkte. Eerder bleek al dat topambtenaren van het ministerie het onderzoek frustreerden.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onderzoekt naar aanleiding van eerdere berichtgeving van Trouw en RTL Nieuws of de Belastingdienst zich schuldig heeft gemaakt aan etnisch profileren.

De AP kreeg meerdere signalen waaruit bleek dat de toeslagen van ouders met een migratieachtergrond op grote schaal zouden zijn ingetrokken. In zeker één geval werd de tweede nationaliteit van de ouders in kwestie vermeld.