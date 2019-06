Koen Schuiling (VVD) is de nieuwe burgemeester van de gemeente Groningen. Dat is maandagavond besloten tijdens een besloten zitting van de gemeenteraad en bekendgemaakt door waarnemend burgemeester Peter den Oudsten.

Schuiling komt over vanuit Den Helder, waar hij sinds 2010 burgemeester is. De zestigjarige politicus was tussen 1998 en 2006 wethouder van Economische Zaken in Groningen. Schuiling is momenteel voorzitter van de Raad van Toezicht van de Hanzehogeschool in Groningen.

Volgens voorzitter van de vertrouwenscommissie Mirjam Wijnja krijgt de gemeente "een burgemeester met een hart voor Groningen, met veel bestuurlijke ervaring, onder meer op het gebied van orde en veiligheid". Bovendien is Schuiling volgens Wijnja "een echte verbinder", zo sprak zij tijdens een persconferentie.

Onder de gemeente Groningen vallen sinds 1 januari ook Haren en Ten Boer. Den Oudsten was sinds 2015 burgemeester van Groningen, maar liet eind vorig jaar weten dat hij niet herkiesbaar was voor een nieuwe termijn.

Acht mannen en vijf vrouwen solliciteerden naar burgemeesterschap Groningen

In totaal solliciteerden dertien mensen naar het burgemeesterschap van Groningen: acht mannen en vijf vrouwen. Groningen heeft nog nooit een vrouw als burgemeester gehad.

De aanbeveling van Schuiling zal nu aangeboden worden aan de minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren. Pas daarna kan de benoeming van Schuiling definitief worden gemaakt. De verwachting is dat hij op 1 oktober begint aan zijn nieuwe baan.