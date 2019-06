Curaçao krijgt meer tijd om de begroting op orde te brengen. De Rijksministerraad, de gezamenlijke ministerraad waar Nederland, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten in zitten, besloot vrijdag dat het eiland nog geen zogenoemde aanwijzing krijgt. Daarmee wordt Curaçao nog niet gedwongen om te bezuinigen.

Dat betekent niet dat de aanwijzing definitief van tafel is. De Rijksministerraad praat daar volgende maand over verder.

Het leek erop dat Curaçao deze week een formele tik op de vingers zou krijgen om het tekort op de begroting weg te werken.

Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) is al langere tijd met Willemstad in gesprek om mee te denken over hervormingen die tot economische groei op het eiland moeten leiden. Die gesprekken gaan door.

De komende tijd zal ook gekeken worden naar de effecten die de crisis in Venezuela op Curaçao hebben. De crisis zou voor een bijzondere situatie zorgen. Of dat ook het geval is, zal de komende weken worden meegewogen.