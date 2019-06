Voormalig D66-leider Alexander Pechtold gaat de renovatie van het Binnenhof begeleiden. Op aandringen van de Tweede Kamer buigt hij zich de komende weken over het project.

Pechtold is ingeschakeld "op basis van zijn kennis en expertise", laat verantwoordelijk staatssecretaris Raymond Knops woensdag weten. Het is de bedoeling dat Pechtold uiterlijk begin juli zijn advies uitbrengt.

Als zogenoemde procesvoorzitter moet hij kijken waar het beter kan. Zo heerst in de Tweede Kamer ook onvrede over de communicatie met de eigenaar van het Binnenhof, het Rijksvastgoedbedrijf van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Over de verbouwing van het complex is nogal wat commotie ontstaan. Partijen vrezen dat de renovatie, begroot op zo'n half miljard euro, uit de hand loopt. Ook zouden er te veel architecten bij het project zijn betrokken. De Kamer hamert op een "sobere en doelmatige" aanpak.

De renovatie moet in de zomer van 2020 van start gaan. De Tweede Kamer, de Eerste Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken verhuizen vanwege de werkzaamheden voor een periode van zo'n 5,5 jaar naar andere locaties verspreid over Den Haag.

Pechtold stapte in oktober op als fractievoorzitter van D66, omdat het "tijd was voor een nieuwe generatie". Hij werd vervolgens opgevolgd door Rob Jetten. Sinds februari leidt Pechtold, eveneens in opdracht van het kabinet, een commissie die onderzoekt of Nederlands cultureel erfgoed wel voldoende beschermd is.