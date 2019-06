De voorgenomen opening van Lelystad Airport per april 2020 wordt misschien opnieuw uitgesteld. Een recente uitspraak van de Raad van State dwingt het kabinet de uitstoot van stikstof terug te dringen. Dat heeft mogelijk zeer grote gevolgen voor de aanleg van veel infrastructurele projecten.

"Ik ben er bezorgd over", zei minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) woensdag na afloop van een debat in de Tweede Kamer op de vraag of er volgend jaar vakantievluchten vanaf Lelystad kunnen vertrekken. "Misschien kunnen we nog een list verzinnen. Op dit moment kijken onze juristen ernaar."

De bewindsvrouw wil zo lang mogelijk vasthouden aan de oorspronkelijke datum. "We halen alles uit de kast."

Door deze "stikstofproblematiek", zoals Van Nieuwenhuizen het zelf noemt, moeten veel vergunningen waarmee de uitstoot van stikstof is gemoeid opnieuw worden bekeken. Dat geldt naast de aanleg van wegen bijvoorbeeld ook voor de veehouderij. Dat kan maanden duren. Er wordt in kaart gebracht welke gevolgen de uitspraak van de Raad van State precies heeft. Van Nieuwenhuizen: "Dit is een breed probleem."

Bescherming natuurgebieden

De uitstoot van stikstof is slecht voor beschermde natuurgebieden. Met de huidige regels worden bij voorbaat projecten goedgekeurd die mogelijk schadelijk zijn voor het milieu, met de gedachte dat toekomstig beleid de schade uiteindelijk zal beperken. Die toestemming vooraf is in strijd met Europese wetgeving en mag niet meer, oordeelde de Raad van State.

Het betekent de zoveelste domper in dit dossier. Oorspronkelijk zou het vliegveld dit jaar al de deuren openen voor de burgerluchtvaart, om zo het overvolle Schiphol te ontlasten. Maar omdat er meer tijd nodig was voor onderzoek naar geluidsoverlast, werd de opening met een jaar uitgesteld.

Van Nieuwenhuizen wacht daarnaast ook nog op bericht uit Brussel of de regeling, die moet zorgen dat vliegtuigen van Schiphol naar Lelystad Airport overstappen, wordt goedgekeurd. Deze zogenoemde verkeersverdelingsregel moet ervoor zorgen dat er plekken op Schiphol vrijkomen om het (inter)continentale netwerk te versterken. "Ik hoop in alle gevallen op een voorspoedig resultaat", aldus Van Nieuwenhuizen.