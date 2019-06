De fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Eindhoven, Murat Memis, zit vast in Turkije. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken naar aanleiding van berichtgeving van de NOS.

Memis werd ruim een maand geleden opgepakt in Antalya. Hij heeft vier dagen in de cel gezeten en werd daarna vrijgelaten. Hij mag Turkije echter niet uit in afwachting van een proces.

Het SP-raadslid wordt ervan verdacht dat hij lid is van de PKK en actief rekruteert in Europa, aldus de tenlastelegging die de NOS heeft ingezien. De PKK strijdt voor meer Koerdische autonomie en wordt door Turkije en de Europese Unie beschouwd als een terroristische organisatie.

Memis, champignonkweker in Noord-Brabant en van Koerdische afkomst, landde op 28 april in Antalya, waar hij voor zaken was. Twee dagen later werd hij opgepakt in een plaatselijk restaurant. Naar eigen zeggen werd hij meerdere keren verhoord zonder aanwezigheid van een advocaat.

De politie wilde op zijn verzoek geen contact opnemen met de Nederlandse ambassade in Ankara. Pas nadat hij was vrijgelaten, kon Memis contact leggen met de Nederlandse vertegenwoordiging in Turkije en kreeg hij een advocaat toegewezen.

Ambassade in Ankara houdt contact en geeft bijstand

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bekend met deze zaak, zo meldt een woordvoerder aan NU.nl.

"De Nederlandse ambassade heeft zich vanaf het moment van aanhouding ingezet om Memis zo snel mogelijk te kunnen bezoeken. Hierbij was steeds nauw contact met zijn familie en zijn advocaat. De ambassade houdt contact met hem en verleent bijstand als het nodig is. Het ministerie onderhoudt daarnaast contact met de gemeente Eindhoven over de zaak."

"Nederland kan zich niet mengen in de rechtsgang, maar vraagt regelmatig aandacht van de Turkse autoriteiten voor dergelijke zaken", aldus het ministerie.

Memis wacht in de Zuidoost-Turkse stad Diyarbakir op het vervolg van de zaak.