Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) vindt dat de Belastingdienst te hardvochtig is omgegaan met ouders van wie de kinderopvangtoeslag onterecht is stopgezet. De fraudebestrijding in combinatie met strikte regels leidde tot "tunnelvisie" bij de fiscus, zegt de bewindsman dinsdag.

Snel wil eventuele openstaande schulden bij de fiscus bevriezen. Vanwege juridische argumenten is er volgens hem geen sprake van kwijtschelding.

Een commissie is sinds twee weken bezig uit te zoeken wat er precies mis is gegaan en of de gedupeerde ouders recht hebben op een schadevergoeding. Een uitkomst wordt na de zomer verwacht.

De bewindsman noemt het "hardvochtig" dat er zo strikt volgens de wet wordt gehandeld. "Er wordt te veel gewerkt vanuit fraudebestrijding en te weinig vanuit dienstverlening." Hij wil de Toeslagenwet, die hier wordt toegepast, daarom op termijn aanpassen.

Draait om langlopend conflict

Het draait in deze zaak om een langslepend conflict tussen de Belastingdienst en ouders die opeens geen kinderopvangtoeslag meer ontvingen.

Een gastouderbureau uit Eindhoven staat centraal in de zaak. In 2014 werden de toeslagen van vooral ouders met een dubbele nationaliteit zonder enig bewijs stopgezet. Ouders procederen al jaren om de toeslagen alsnog te krijgen.

Omdat er zo veel ouders met een migratieachtergrond bij betrokken waren, wordt door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onderzocht of de fiscus zich schuldig maakte aan etnisch profileren. Vooruitlopend op de uitkomst van dat onderzoek zegt Snel dat dat niet aan de orde is. "Etnisch profileren wordt uiteraard afgekeurd", aldus de bewindsman.

In oktober bood Snel ook zijn verontschuldigingen aan voor de gang van zaken. Het verschil met nu is dat hij alle relevante documenten heeft gelezen. "Dat kan ik mezelf verwijten." Over het algemeen is er met een te juridische blik naar de dossiers gekeken en ontbrak het de Belastingdienst aan een menselijke maat, zei de schuldbewuste Snel.

'Pittig gesprek' met gedupeerde ouders

De Belastingdienst kreeg naar aanleiding van deze zaak al flinke kritiek van de Raad van State, de Hoge Raad, de nationale ombudsman, de kinderombudsman en de Tweede Kamer.

Snel sprak dinsdagmiddag met de gedupeerde ouders. Die waren teleurgesteld, boos en hadden geen vertrouwen meer in de Belastingdienst, liet Snel weten op vragen van CDA, SP en GroenLinks. "Het was een pittig gesprek", vatte hij samen.