Forum voor Democratie-senator Toine Beukering zegt spijt te hebben van zijn uitspraken van zaterdag in De Telegraaf, waarin hij Joden tijdens de Holocaust als "makke lammetjes" omschreef. De kandidaat-voorzitter van de Eerste Kamer zegt nu dat zijn uitlatingen "onhandig" waren.

In het interview omschreef de oud-brigadegeneraal van Defensie de Joden die tijdens de Holocaust zijn omgebracht als "makke lammetjes". Hij zei zich te hebben verbaasd over het "weinige verzet" tegen de Duitsers en vertelde dat dat hem inspireerde om het leger in te gaan.

De uitspraken leidden tot een golf van verontwaardigde reacties. Hanna Luden, directeur van de Joodse belangenorganisatie CIDI, riep de partij in een tweet op afstand te nemen van de "weerzinwekkende uitspraak".

FVD-leider Thierry Baudet en senaatsfractieleider Paul Cliteur verdedigden de uitspraken afgelopen weekend nog. Zij beschuldigden De Telegraaf van "stemmingmakerij".

Volgens Baudet en Cliteur zou iedereen die het interview met Beukering had gelezen en de context begreep, kunnen zien dat het "niet de bedoeling" is geweest om de suggestie te wekken dat de Joden medeverantwoordelijk zijn geweest voor "het enorme onheil dat hen getroffen heeft".

Toch neemt Beukering dinsdag afstand van zijn eigen woorden. Hij noemt zijn opmerkingen nu "fout".

Beukering zet ook vraagtekens bij MH17-onderzoek

In het interview van afgelopen weekend trok de brigadegeneraal buitendienst ook het onafhankelijke MH17-onderzoek van het Joint Investigation Team (JIT) in twijfel.

Daaruit blijkt dat het vliegtuig in juli 2014 boven Oost-Oekraïne is neergeschoten met een buk-raket die afkomstig is van de 53e raketafweerbrigade uit het Russische Koersk, die onderdeel is van de Russische krijgsmacht.

In het interview stelde Beukering dat het ook "een Oekraïense gek" had kunnen zijn die verantwoordelijk is voor de aanslag waarbij alle 298 inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, zijn omgekomen.

Ook Baudet sprak herhaaldelijk zijn twijfels over de onafhankelijkheid van het onderzoek uit en noemde Oekraïne als een van de mogelijke daders.

Twijfels verspreid door Russische trollen

Dat niet Rusland, maar Oekraïne gezien wordt als de dader, is het gevolg van een theorie die actief is verspreid door Rusland. In de twee dagen na de vliegramp plaatsten Russische trollen meer dan 65.000 tweets waarin Oekraïne werd beschuldigd van het neerschieten van MH17, bleek uit onderzoek van De Groene Amsterdammer.

Dinsdag distantieerde Beukering zich alsnog van zijn eigen uitspraken. Nu zegt hij zegt de uitkomsten van het JIT volledig te ondersteunen.

Beukering hoopt de nieuwe voorzitter van de Eerste Kamer te worden. Na het vertrek van de vorige voorzitter, Ankie Broekers-Knol, is er een vacature die Forum voor Democratie wil claimen.

Op 26 juni wordt de nieuwe voorzitter gekozen.