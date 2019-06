Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de gaswinning in de provincie Groningen zo snel mogelijk wordt teruggebracht naar maximaal 12 kubieke meter per (gas)jaar.

Dat plafond moet volgend jaar al gelden, maar alleen onder bepaalde voorwaarden.

Zo mag het voor zowel de veiligheid van de Groningers als de leveringszekerheid geen problemen opleveren en moet er sprake zijn van een gemiddeld temperatuurverloop. Bij een extreem koude winter is er namelijk meer gas nodig om de huizen te verwarmen.

Bijna de gehele oppositie stemde dinsdag in met een motie van coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Toezichthouder adviseerde 12 miljard kuub

Het voorstel om de gaswinning naar 12 miljard kuub terug te schroeven, vloeit voort uit een advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) na de forse aardbeving bij het Groningse Zeerijp in januari vorig jaar.

De discussie rondom de gaswinning kwam weer op scherp te staan na de recente aardbeving in het Groningse Westerwijtwerd met een magnitude van 3,4. Er kwamen weer talloze meldingen van inwoners met schade aan hun huizen binnen.

Het ministerie van Economische Zaken ging er eerder van uit dat de bovengrens van 12 miljard kubieke meter uiterlijk in oktober 2022 zou worden behaald. In 2030 moet de gaswinning in de regio helemaal zijn afgebouwd naar nul.

SodM pleitte er vanwege de veiligheid van de Groningers voor de gaskraan per 2020 al dicht te draaien tot maximaal 12 miljard kuub, maar zo ver wilde de coalitie niet gaan. Een motie met die strekking werd niet gesteund door de vier regeringspartijen.

Wiebes: 'Terugschroeven enorme uitdaging'

De verantwoordelijke minister Eric Wiebes (Economische Zaken) liet vorige week tijdens een debat in de Tweede Kamer weten uit te gaan zoeken of de gaswinning sneller naar beneden kan. Volgens de bewindsman is 12 miljard kuub "een enorme uitdaging", maar hij beloofde naar mogelijkheden te zoeken.

Gasunie, de organisatie die de infrastructuur van het gastransport beheert en onderhoudt, liet dinsdag aan de NOS weten dat er wellicht toch mogelijkheden zijn om aan het SodM-advies te kunnen voldoen.

Voor 1 oktober moet er duidelijkheid over de gasproductie zijn. Dan begint namelijk het gasjaar, dat dus niet gelijk loopt met een kalenderjaar.

De Kamer wilde dat de andere punten uit het advies van toezichthouder SodM ook worden opgevolgd. Dat betekent onder meer dat de gevolgen van de gaswinning door het kabinet worden behandeld als een crisisaanpak. Ook zou er één loket voor zowel de schadeafhandeling als de versteviging van de huizen moeten komen en één organisatie die dit moet gaan uitvoeren.