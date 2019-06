Dat Nederland zondag twee jonge Nederlandse weeskinderen uit een vluchtelingenkamp in het noorden van Syrië heeft opgehaald, druist volgens minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) niet tegen het kabinetsbeleid in.

Het kabinet stelde eerder juist dat IS-strijders met een Nederlandse nationaliteit of hun kinderen niet zouden worden opgehaald in gebieden die te gevaarlijk zijn voor Nederlandse ambtenaren.

"Het bestaande beleid blijft ongewijzigd", zei Blok dinsdag desalniettemin in het vragenuur in de Tweede Kamer.

Dat een hoge Nederlandse diplomaat afgelopen weekend toch aanwezig was voor de overdracht van de kinderen van twee en vier jaar oud, had volgens Blok te maken met "een unieke situatie" waarin de ambtenaar met een "zeer zwaar beveiligde missie" van de Fransen kon meereizen naar het noorden van Syrië. Frankrijk nam twaalf Franse kinderen op uit families die voor IS vochten.

'Liever daar sterven dan terugkeren'

"Het was een heel bijzonder samenkomen van twee feitelijkheden", aldus Blok . De twee peuters werden opgehaald omdat de voogdij na het overlijden van de ouders onlangs aan de Nederlandse Staat werd toegewezen door de rechter. Voor zover Blok weet, zijn er op dit moment geen andere Nederlandse wezen in vluchtelingenkampen.

Het kabinet heeft bij herhaling gezegd dat het Nederlanders van wie vermoed wordt dat ze aan de zijde van terreurorganisatie IS hebben gestreden, niet actief zal helpen terug te keren naar Nederland. Premier Mark Rutte zei in 2015 al dat hij liever heeft dat Syriëgangers "daar sterven dan dat ze terugkeren".

Maandenlang herhaalden verschillende bewindspersonen dat er geen Nederlandse ambtenaren of diplomaten naar vluchtelingenkampen in Noord-Syrië zouden afreizen. "We willen Nederlanders niet blootstellen aan gevaar. We gaan niet zelf mensen naar een veilige plek brengen", zei de premier onlangs nog.

'Tegenstrijdig' en 'surrealistisch'

Een deel van de Tweede Kamer reageerde daarom verbaasd dinsdag. CDA-Kamerlid Martijn van Helvert noemde het optreden "tegenstrijdig". D66'er Sjoerd Sjoerdsma spreekt van een "surrealistisch" optreden. "Eerst wordt gezegd dat er geen ambtenaren zullen afreizen, vervolgens gebeurt dat wel."

De VVD is bang dat het kabinet met de actie een precedent heeft geschapen, waardoor het in de toekomst verplicht kan worden vermeende IS'ers en hun kinderen op te halen.

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet vindt het onbegrijpelijk dat er van het beleid wordt afgeweken en spreekt van een "onverantwoord immigratiebeleid van de VVD".