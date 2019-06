Forum voor Democratie (FVD) en PVV komen hoogstwaarschijnlijk in het provinciebestuur in Limburg. Limburg zou daarmee de enige provincie worden waar FVD, de grote winnaar bij de Provinciale Statenverkiezingen, een gedeputeerde levert.

Formateurs Ger Koopmans en Karin Straus hebben vrijdag alle kandidaat-gedeputeerden gepresenteerd.

Het college zal regeren zonder traditioneel coalitieakkoord. Twee weken geleden bleek dat de verschillen tussen de partijen te groot zijn om gezamenlijk tot een akkoord te komen.

Uit nood is gekozen voor een bestuur met gedeputeerden van meerdere partijen. Zij zullen voorstellen doen waar de Statenleden een oordeel over moeten vellen. VVD, CDA, FVD en PVV hebben 28 van de 47 Statenzetels in handen.

FVD-lijsttrekker Ruud Burlet voorgedragen als gedeputeerde

Ruud Burlet, de lijsttrekker van FVD-Limburg, is kandidaat-gedeputeerde. De bestuursdeelname is nog niet definitief. De Provinciale Staten moeten zich op 28 juni uitspreken over alle voordrachten.

PVV'er Robert Housmans is ook voorgedragen als gedeputeerde, evenals Ger Koopmans en Hubert Mackus van het CDA, Joost van den Akker van de VVD en Andy Dritty van Lokaal Limburg. Carla Brugman-Rustenburg, tot vorig jaar fractievoorzitter van GroenLinks in Limburg, is nu kandidaat om op persoonlijke titel gedeputeerde te worden.

FVD komt vooralsnog alleen in Limburg in het bestuur

Limburg is vooralsnog de enige provincie waar het FVD in het bestuur komt. In Zuid-Holland doet de partij van Thierry Baudet nog mee aan onderhandelingen. De kans is wel klein dat het FVD daar het college komt. Woensdag mislukten daar de onderhandelingen, toen de combinatie ChristenUnie/SGP zich terugtrok uit de gesprekken met FVD, VVD en CDA.

Bij de verkiezingen in maart won het FVD in drie provincies. In zes provincies werd de partij tweede en in drie provincies derde.