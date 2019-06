VVD'er Ankie Broekers-Knol wordt de nieuwe staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, melden bronnen woensdag aan NU.nl. De voormalige Eerste Kamervoorzitter volgt haar partijgenoot Mark Harbers op, die op zijn beurt weer terugkeert in de Tweede Kamer als opvolger van Malik Azmani. Dit Kamerlid vertrekt naar het Europees Parlement.

Harbers vertrok vorige maand nadat bekend was geworden dat het ministerie cijfers over criminaliteit onder asielzoekers bewust onvolledig heeft weergegeven.

Harbers kan zo snel terugkeren in de politiek, doordat hij na het vertrek van Azmani - die namens de VVD zitting neemt in het Europees Parlement - als eerste op de VVD-kandidatenlijst staat en dus een Kamerzetel kan overnemen.

Asielportefeuille een van de gevoeligste dossiers

Voor Broekers-Knol betekent de bewindspost een nieuw hoofdstuk in haar politieke carrière. Ze nam afgelopen dinsdag nog afscheid als voorzitter van de senaat waar zij sinds 2001 lid van was. In 2013 werd ze gekozen tot de voorzitter van de Eerste Kamer.

Broekers-Knol was van 1971 tot 2012 werkzaam op de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden. Ze is sinds 1986 actief voor de VVD.

De nieuwe bewindsvrouw krijgt met de asielportefeuille een van de gevoeligste dossiers op een van de lastigste ministeries onder haar hoede. De VVD verloor voor het vertrek van Harbers al drie partijgenoten op het geplaagde ministerie. Ivo Opstelten, Fred Teeven en later ook Ard van der Steur traden allen eerder af in de politieke nasleep van de Teevendeal.

Problemen zijn nog niet opgelost

Justitie en Veiligheid probeert de cultuur op het departement met zogenoemde verandertrajecten te wijzigen. Dat Harbers door zijn ambtenaren niet op de hoogte was gesteld van de interne discussie over de criminaliteitscijfers, laat zien dat de problemen op het ministerie nog niet zijn opgelost.

Broekers-Knols voorganger Harbers vertrok op eigen initiatief nadat zijn ministerie de cijfers over criminaliteit onder asielzoekers bewust onvolledig had weergegeven. In het rapport werden verdenkingen van zedendelicten, moord en pogingen tot doodslag onder de noemer 'overige' opgeschreven. Zaken als winkeldiefstal en fietsendiefstal werden wel met precieze cijfers weergegeven.

Uit een reconstructie die Harbers liet opstellen, bleek dat ambtenaren op zijn ministerie meerdere keren tevergeefs aan de bel hadden getrokken. "Dat de cijfers op deze wijze gerapporteerd zijn, valt onder mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid", zei Harbers voordat hij aftrad.