Het lukt Forum voor Democratie (FVD) vooralsnog niet om de verkiezingswinst bij de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen met een plek in het provinciebestuur te verzilveren. Woensdag werd bekend dat de onderhandelingen in Zuid-Holland zijn geklapt, omdat de combinatie ChristenUnie/SGP zich uit de gesprekken met FVD, VVD en CDA had teruggetrokken.

De ChristenUnie en SGP werken provinciaal samen. Waarom de christelijke combinatie een bestuur met FVD niet zien zitten, is niet bekendgemaakt. SGP-leider Kees van der Staaij laat via een tweet weten dat het niet aan zijn partij heeft gelegen. "Een gemiste kans", noemt de SGP-leider het.

Zijn partij trok bij de afgelopen Eerste Kamerverkiezingen juist nauw op met FVD. De partij van Thierry Baudet gunde de conservatieve christelijke partij een extra stem, waardoor de SGP er in de senaat een zetel bij krijgt.

In ruil voor de extra zetel zou de SGP zich er naar verluidt voor inzetten om de formatie in Zuid-Holland met de FVD in het bestuur tot een succes te brengen. Dat blijkt niet te zijn gelukt.

Baudet stelt zelf in een reactie dat de ChristenUnie is afgehaakt vanwege een omstreden filmpje dat hij onlangs promootte. De video is afkomstig van de extreemrechtse en openlijk antisemitische Nederlandse site Fenixx, zo bleek uit onderzoek.

Zuid-Holland was laatste kans voor FVD

Zuid-Holland, waar FVD de grootste is geworden, is de laatste provincie waar de partij nog een goede kans maakte om bestuursverantwoordelijkheid te nemen.

In Limburg kan FVD overigens hoop houden op een plek in het bestuur. Ook in in de zuidelijke provincie kwamen de verschillende partijen niet tot een akkoord.

Daar wordt nu gewerkt aan een extraparlementair college, een bestuur van deskundigen waar niet het partijlidmaatschap, maar de deskundigheid doorslaggevend moet zijn.