Een voorgenomen verbod op asbestdaken is met vier jaar uitgesteld tot 2028. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft het kabinetsvoorstel aangepast vanwege zorgen in de Eerste Kamer over de haalbaarheid en betaalbaarheid van het verbod.

Over het wetsvoorstel wordt dinsdag gestemd in de Eerste Kamer. Alle partijen in de Tweede Kamer, met uitzondering van de SGP, gingen in oktober nog akkoord met het verbod.

Volgens het oorspronkelijke wetsvoorstel zouden astbestdaken per 31 december 2024 verboden worden, maar veel senatoren vrezen dat het voor veel mensen onmogelijk en onbetaalbaar is om voor die datum hun dak te laten vervangen.

Van Veldhoven is ook van plan om gemeenten uitstel tot en met 2030 te bieden. Het gaat hierbij om gevallen waarbij "asbestdaksanering als gevolg van bijvoorbeeld sloop, grootschalige renovatie of verduurzamingsprojecten in de tussenliggende periode reeds is voorzien", schrijft ze in een brief aan de Kamer. Dit moet schrijnende gevallen voorkomen.

Minister kondigde eerder al speciaal fonds aan

De wet, die bij goedkeuring vanaf 1 januari 2028 gaat gelden, verplicht eigenaren om asbesthoudende producten te verwijderen. Het verbod richt zich op asbesthoudende daken waarbij het asbest in contact staat met de buitenlucht. Het gaat hierbij om golfplaten daken en dakleien, niet om dakbeschot.

Voor de verwijdering van asbest kondigde Van Veldhoven eerder al een speciaal fonds aan voor mensen die bijvoorbeeld van een AOW-uitkering leven of wier vermogen vastzit in het huis. Er wordt ook 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor schrijnende gevallen.

In Nederland is er zo'n 80 miljoen vierkante meter aan dak met ziekteverwekkend asbest.