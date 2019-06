Er komt voorlopig geen verbod op asbestdaken. De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel van het kabinet om het dakbedekkingsmateriaal uit te bannen verworpen. Asbest kan heel schadelijk zijn voor de gezondheid.

Het uitstel waarmee staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) de senaat op de valreep nog over de streep hoopte te trekken, mocht niet baten. Eerder ging de Tweede Kamer wel akkoord met het verbod.

Veel Eerste Kamerleden voelen wel voor een verbod op asbestdaken, maar vinden dat het kabinet te overhaast en te rigoureus te werk gaat.

Het kabinetsplan zou mensen die hun dak moeten vervangen veel werk bezorgen en op hoge kosten jagen. VVD, CDA, PVV, PvdA en SGP stemden daarom tegen.

Kabinet paste plan dinsdagochtend nog aan

Van Veldhoven paste het kabinetsvoorstel dinsdagochtend nog aan vanwege de zorgen in de Eerste Kamer.

Zij stelde voor het verbod pas in 2028 in te stellen. Volgens het oorspronkelijke wetsvoorstel zouden astbestdaken per 31 december 2024 verboden worden, maar veel senatoren vrezen dat dat voor veel mensen onmogelijk en onbetaalbaar is.

Van Veldhoven was ook van plan om gemeenten uitstel tot en met 2030 te bieden. Het gaat hierbij om gevallen waarbij "asbestdaksanering als gevolg van bijvoorbeeld sloop, grootschalige renovatie of verduurzamingsprojecten in de tussenliggende periode reeds is voorzien", schreef ze in een brief aan de Kamer. Dit moet schrijnende gevallen voorkomen.

Minister kondigde eerder al speciaal fonds aan

De voorgestelde wet verplicht eigenaren om asbesthoudende producten te verwijderen. Het verbod richt zich op asbesthoudende daken waarbij het asbest in contact staat met de buitenlucht. Het gaat hierbij om golfplaten daken en dakleien, niet om dakbeschot.

Voor de verwijdering van asbest kondigde Van Veldhoven eerder al een speciaal fonds aan voor mensen die bijvoorbeeld van een AOW-uitkering leven of wier vermogen vastzit in het huis. Er werd ook 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor schrijnende gevallen.

In Nederland is er zo'n 80 miljoen vierkante meter aan dak met ziekteverwekkend asbest.