Premier Mark Rutte en minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) zeiden in de nacht van maandag op dinsdag dat ze tijdens zes uur pensioenoverleg "een goed gesprek" hebben gehad. De betrokken partijen gaan dinsdag in eigen kring overleggen, waarna het gesprek verdergaat.

Volgens Koolmees zijn "alle moeilijke onderwerpen aan bod gekomen", zoals de verhoging van de AOW-leeftijd en de zware beroepen. "Ik ben een optimistisch mens", zei de minister, die verder geen details prijs wilde geven.

Koolmees heeft de afgelopen week met alle hoofdrolspelers gesproken om hun wensen te horen. "Dat heeft ook wel gewerkt. Daarom hebben we ook een goed gesprek gehad", aldus de minister. Het is nog niet bekend of het overleg dinsdag of woensdag wordt hervat.

Aan het begin van het overleg waren de deelnemers nog voorzichtig. "We kijken wat het kabinet op tafel legt", verklaarde Han Busker van vakbond FNV. Hans de Boer van de werkgeversorganisatie VNO-NCW durfde niet te zeggen of ze eruit zouden komen.

De vertegenwoordigers van de werkgevers en werknemers lieten zich na afloop niet zien. Er is dinsdag aan het einde van de dag nog een bijeenkomst van het ledenparlement van de FNV.

Overleg tussen kabinet, werkgevers en vakbonden mislukte in november

In november mislukte het overleg tussen kabinet, werkgevers en vakbonden over vernieuwing van het pensioenstelsel. Er wordt al negen jaar over gesproken. De hervorming van de oudedagvoorziening is een van de belangrijkste opdrachten die het kabinet zich heeft gesteld.

Maandagmiddag spraken Rutte en Koolmees al met de leiders van GroenLinks en de PvdA. Het kabinet wil zo breed mogelijke steun voor een pensioenakkoord. In de Eerste Kamer heeft de coalitie ook geen meerderheid. Bovendien is steun van de linkse partijen belangrijk voor het FNV.

Rutte na een overleg met Koolmees. (foto: ANP)

Klaver en Asscher ook optimistisch

GroenLinks-leider Jesse Klaver en PvdA-voorman Lodewijk Asscher waren na afloop van het gesprek in het Torentje enigszins optimistisch. Ze repten over een "goed gesprek". Koolmees zei goed te hebben geluisterd naar hun wensen.

Er staat druk op de onderhandelingen. De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwde maandag nog dat volgend jaar al pensioenkortingen dreigen voor drie pensioenfondsen met twee miljoen deelnemers. Een jaar later dreigt dat voor nog eens 7,7 miljoen Nederlanders.