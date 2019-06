Oud-premier Dries van Agt is twee weken geleden getroffen door een beroerte, bevestigt zijn familie maandag aan de Gelderlander. Zij laten weten dat de artsen voorzichtig optimistisch zijn over zijn herstel.

"We zijn flink geschrokken, het was een paar dagen spannend. Gelukkig is er inmiddels sprake van herstel", aldus de dochter van de 88-jarige politicus in de krant.

Van Agt is bij kennis en zijn geestelijk vermogen is niet aangetast. "Lichamelijk heeft hij een forse klap gehad. Hij kampt met uitvalverschijnselen in de linkerhelft van zijn lichaam", vertelt de dochter.

De artsen stellen dat hij veel rust moet houden en intensief zal moeten revalideren.

Van Agt was van 1977 tot 1982 minister-president in drie kabinetten.