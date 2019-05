GroenLinks Tweede Kamerlid Zihni Özdil neemt afscheid van de fractie. Er is volgens hem en partijleider Jesse Klaver sprake van een ‘vertrouwensbreuk’. Özdil stelt zijn zetel ter beschikking aan de partij.

Dat laten Özdil en Klaver in verschillende verklaringen dinsdagavond weten. "De afgelopen twee jaar heb ik met veel trots mijn Kamerlidmaatschap voor GroenLinks vorm gegeven", schrijft Özdil op Facebook.

"Een piek is dat voor GroenLinks het leenstelsel niet langer in steen gebeiteld is. Een dal is dat dat ook tot een vertrouwensbreuk heeft geleid. Daarom neem ik afscheid van de fractie."

Klaver schrijft in een mail naar zijn achterban dat de gehele GroenLinks-fractie tot de conclusie is gekomen dat de vertrouwensbreuk tussen hen niet meer te herstellen is.

"Er is iets grondig misgegaan en dat vinden we enorm spijtig. Zihni is een creatief denker, iemand met veel talent, maar als Kamerlid kwam hij in de knoop. We hebben ons uiterste best gedaan hem te ondersteunen en bij de fractie te behouden. Dat is niet gelukt en daar balen wij van", aldus Klaver.

Volgens de GroenLinks-leider is er meerdere keren geprobeerd het functioneren van Özdil te verbeteren. "Maar hij bleef afspraken keer op keer schenden, schond de onderlinge vertrouwelijkheid en vertoonde ontoelaatbaar gedrag waardoor collega’s zich niet meer veilig voelde."

Özdil gaf zonder overleg kritisch interview over leenstelsel

Özdil zit sinds de laatste verkiezingen in 2017 in de Tweede Kamer en voert onder andere het woord over onderwijs.

Hij liet enkele weken geleden in een interview met Trouw weten dat hij zich tegen het leenstelsel voor studenten keerde. Dat stelsel werd in 2015 ingeruild voor de basisbeurs, onder andere met steun van GroenLinks. Özdil noemde het systeem in de krant "asociaal" en "verrot".

Later bleek dat dit gesprek niet met de fractie was afgesproken, zoals doorgaans wel gebruikelijk is.

Özdil probeerde gesprek met Klaver op te nemen

De Volkskrant schrijft dat Özdil naar aanleiding van dat interview tekst en uitleg moest geven aan Klaver. Volgens de krant liepen de emoties hoog op en probeerde Özdil het gesprek tevergeefs op te nemen.

De parlementariër besprak deze gang van zaken later met zijn vertrouwenspersoon in de GroenLinks-fractie, die vervolgens Klaver inlichtte. "En daarmee had Klaver een argument om een hem onwelgevallig Kamerlid te lozen", laat Özdil aan De Volkskrant weten.