Ron Meyer stapt eind dit jaar op als voorzitter van de SP. Hij maakte maandag na een speciaal ingelast crisisberaad bekend niet op te gaan voor een nieuwe termijn. Meyer trekt zijn conclusies na de desastreus verlopen Europese verkiezingen waarbij de SP alle zetels verloor.

"Het resultaat van de Europese verkiezingen is bitter en extreem teleurstellend.", schrijft Meyer in een bericht aan SP-leden. "Bij een dergelijke nederlaag hoort het nemen van verantwoordelijkheid."

Meyer volgde SP-boegbeeld Jan Marijnissen in 2015 op als partijvoorzitter. De Heerlenaar stond voor een zware klus om in de voetsporen van Marijnissen te treden en de socialisten weer groot te maken.

Onder zijn leiding boekte de SP echter verkiezingsnederlaag na verkiezingsnederlaag. Ook na het afscheid van partijleider Emile Roemer, die werd opgevolgd door Lilian Marijnissen, werd het tij niet gekeerd.

Marijnissen blijft overigens aan als SP-leider.

Kritiek op koers en campagne

Duidelijk is dat de koers van Meyer de socialisten niet de gewenste resultaten heeft opgeleverd, met de decimering in het Europees Parlement als dieptepunt. Hierdoor speelt de partij geen rol van betekenis meer op het Europese toneel.

Kort daarvoor halveerde de partij in het aantal Provinciale Statenleden en ging het van negen naar vier zetels in de Eerste Kamer.

Met name de campagnekeuzes van de SP werden vaak met kritiek ontvangen, ook in de partij zelf. Zo kon de frontale aanval op PvdA'er Frans Timmermans tijdens de Europese campagne op weinig steun rekenen. Voor de SP en voor Meyer is het extra zuur dat juist Timmermans als grote winnaar uit de bus is gekomen.

Maar ook het zorgfonds, het speerpunt van de SP bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen, bleek een miskleun."Het was allemaal zorgfonds, zorgfonds, waardoor andere punten in de campagne te weinig aandacht kregen", luidde de kritiek in 2017 van SP-coryfee Harry van Bommel in de Volkskrant.

Wie Meyer zal opvolgen, is nog niet bekend. Dat de leden een uitvoerige discussie zullen voeren over de koers van de partij is zeker.