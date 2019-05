Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet heeft via Twitter een video verspreid die afkomstig is van de extreemrechtse en openlijk antisemitische Nederlandse site Fenixx. Dat is woensdag gebleken uit onderzoek door Nieuwscheckers.

De video is oorspronkelijk afkomstig van de Oostenrijkse rechts-extremistische Identitäre Bewegung (IB) en werd gebracht door een 'actiegroep' met de naam '#120dB'.

De spreeksters in de video zijn activisten verbonden aan de Oostenrijkse beweging en de website van #120dB werd geregistreerd door IB-leider Matin Sellner.

Zijn beweging hangt de samenzweringstheorie aan dat Europeanen met een lichte huidskleur worden vervangen door moslims en andere niet-Europeanen.

Nederlandse versie van video gemaakt door extreemrechtse site

De internationaal vertakte 'identitaire beweging' is ook in Nederland actief. De groep Identitair Verzet kwam in 2015 in het nieuws met de (korte) bezetting van het dak van een moskee in Leiden. De AIVD merkte de beweging in 2018 aan als rechts-extremistisch.

De Nederlandse versie van de video werd gemaakt door de extreemrechtse Nederlandse website Fenixx, die hem op 16 mei publiceerde.

"Dit filmpje werd gedeeld op Facebook en op Twitter en ik heb het geretweet, ik heb dat ook gedeeld. Ik ben niet bezig met waar iets wel of niet vandaan komt", zei Baudet dinsdag in het televisieprogramma Goedemorgen Nederland.

FvD-leider begreep link met 'Ich habe es nicht gewusst' niet

Een dag later deelde Baudet de video op Twitter. "Oef. Kippenvel. En zo waar", schreef hij daarbij. De video leidde afgelopen week tot ophef in Nederland. Onder meer politici wier foto's in de video zijn gebruikt veroordeelden Baudet.

In de video spreekt een aantal vrouwen in het Duits, met Nederlandse ondertiteling, namens vrouwen die door migranten werden vermoord. Daarbij wordt "jullie immigratiepolitiek" aangewezen als oorzaak van hun dood.

"Ihr habt das gewusst (Jullie hebben dat geweten)", stellen twee van de vrouwen - een verwijzing naar de verdediging die Duitsers die werden beschuldigd van medeplichtigheid aan de Holocaust voerden ("Wir haben es nicht gewusst") tijdens hun berechting na de Tweede Wereldoorlog.

De FvD-leider zelf zei de commotie niet te begrijpen. Gevraagd naar de link tussen de Duitse zinsnede "Wir haben es nicht gewusst" en de Holocaust in het programma Goedemorgen Nederland, stelde Baudet niet van dat verband op de hoogte te zijn geweest.

Baudet deelde video eerder ook al

Aan het einde van de video verschijnen de foto's van de Nederlandse politici Jesse Klaver, Rob Jetten en Mark Rutte in beeld, met de tekst: "Ich habe es gewusst."

Het was niet de eerste keer dat Baudet de video deelde. Eind januari deelde hij deze ook, maar toen betrof het de kortere Duitstalige versie, zonder foto's van Nederlandse politici.