Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) werkt aan een wetsvoorstel waarin staat dat alle onvrijwillige seks strafbaar is, zo meldt hij woensdag. Ook seksuele intimidatie wordt verboden.

Door de bestaande wet uit te breiden met de strafbaarstellingen 'seks tegen de wil' en 'seksuele intimidatie', wil Grapperhaus het slachtoffers makkelijker maken om aangifte te doen. Hij hoopt ze op deze manier beter te beschermen.

In de aangepaste wet moet seks tegen de wil het criterium worden. Nu is dat nog dwang. Volgens de minister ligt de lat soms te hoog voor het bewijzen van dwang bij aanranding en verkrachting, bijvoorbeeld doordat het slachtoffer zich uit angst niet heeft kunnen uiten.

Verder speelt mee dat aangiftes niet altijd kunnen worden opgepakt. Het Openbaar Ministerie (OM) hoeft niet langer te bewijzen dat het slachtoffer zich heeft verzet. Uit verklaringen moet wel blijken dat de seks tegen de wil van het slachtoffer was.

Onderzoeksplicht voor twijfelgevallen

Voor het aangaan van seksueel contact moet duidelijk zijn of de betrokkenen ermee instemmen. Indien één persoon niet zeker is of dit het geval is, geldt er een "onderzoeksplicht". Hij of zij moet de ander dan bijvoorbeeld vragen stellen.

Grapperhaus wil ook seksuele intimidatie strafbaar maken. Hij benadrukt dat mensen zich veilig moeten voelen en zichzelf moeten kunnen zijn. Hij vindt het niet kunnen dat sommige vrouwen andere kleding dragen of bepaalde straten ontwijken, omdat ze bang zijn voor ongewenste reacties of lichamelijk contact.

De minister benadrukt dat seksueel overschrijdend gedrag niet te tolereren is. Onder meer de #metoo-beweging is een aanleiding voor het wetsvoorstel geweest.