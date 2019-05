DENK-fractievoorzitter Tunahan Kuzu is niet in Israël opgepakt voor het dragen van een Palestijnse vlag, zegt minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) vrijdag. De partij van Kuzu meldde eerder dat de politicus was aangehouden in Jeruzalem.

Het Tweede Kamerlid is met partijgenoten in Israël in het kader van een werkbezoek. De delegatie van DENK was donderdag nog aanwezig op de Nederlandse ambassade in Tel Aviv.

Op beelden is te zien hoe Kuzu met een Palestijnse vlag rondloopt in Jeruzalem. Israëlische soldaten spreken hem vervolgens aan, waarna het filmen stopt.

Kaag zegt dat de Israëlische autoriteiten het paspoort en de telefoon van Kuzu in beslag hebben genomen. Op de teruggave daarvan heeft hij ongeveer een uur gewacht. De Palestijnse vlag is niet teruggegeven.

DENK: 'Kuzu aangehouden door soldaten en agenten'

DENK meldde vrijdagochtend dat Kuzu was opgepakt door Israëlische soldaten en agenten. De aanhouding vond volgens de partij plaats toen de politicus richting de Al-Aqsa-moskee liep.

NRC meldde vrijdagmiddag dat de Israëlische politie de arrestatie ontkent. Er wordt verklaard dat de Nederlander staande is gehouden omdat hij een Palestijnse vlag bij zich had.

Verbetering: In dit artikel stond dat DENK meldde dat Kuzu was opgepakt, maar volgens minister Kaag heeft die arrestatie niet plaatsgevonden. Op basis van Kaags uitspraken is dit artikel aangepast.