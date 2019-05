Staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid) erkent dat het niet de bedoeling was dat cijfers over criminaliteit onder asielzoekers onduidelijk zijn verschenen in een dinsdag gepubliceerd rapport, zegt hij donderdag voor de camera van de NOS.

In het rapport werden bijvoorbeeld zedendelicten en misdrijven als moord en pogingen tot doodslag onder de noemer 'overige' opgeschreven. Het gaat om cijfers over delicten waar asielzoekers vorig jaar van werden verdacht.

Dit is opvallend, omdat zaken als winkeldiefstal en fietsendiefstal wel werden weergeven met precieze cijfers. De Tweede Kamer vroeg Harbers donderdag dan ook om opheldering.

Volgens Harbers is een aantal dingen "gegroepeerd", waardoor "het beeld ontstaan is dat dingen niet gerapporteerd zouden moeten worden". Er is volgens de staatssecretaris gekozen voor een top tien van de meest voorkomende delicten, met op de eerste plaats winkeldiefstal (2.030 verdenkingen).

"Nu realiseert iedereen zich, ikzelf op de eerste plaats, dat we dit anders hadden moeten doen."

De Telegraaf vroeg cijfers onder de noemer 'overige' op

De Telegraaf heeft de cijfers onder de noemer 'overige' opgevraagd en publiceerde donderdag dat het onder meer gaat om 79 verdenkingen van zedenmisdrijven. De exacte cijfers zullen donderdag nog aan de Tweede Kamer verstrekt worden, zegt de staatssecretaris.

In het rapport van het ministerie van Justitie en Veiligheid stond bij 'overige' als uitleg dat het hier gaat om een "veelheid van andere soorten misdrijven, die voorkomen variërend van enkele tientallen malen tot een enkele keer".

Verdenking is geen veroordeling

De cijfers waar ophef over is ontstaan, beschrijven verdenkingen. In totaal zijn 1.710 van de verdachten bestraft voor 2.610 misdrijven, het merendeel daarvan (72 procent) betrof 'eenvoudige diefstal'.

Hierna volgen mishandeling en vernieling (beide 5 procent van de veroordelingen).