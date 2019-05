GroenLinks wil af van het huidige leenstelsel, de lening om de studie te bekostigen die het systeem van de basisbeurs in 2015 verving.

"Als een systeem op papier klopt maar in de praktijk niet werkt, moet je zeggen: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald", schrijft Klaver maandag in een mail aan GroenLinks-leden.

Klaver was een van de architecten van het stelsel en GroenLinks stemde vier jaar geleden nog in met de afschaffing van de basisbeurs. In plaats daarvan kwam een voorschot dat met rente en naar draagkracht moet worden terugbetaald.

Klaver ziet nu dat het systeem niet werkt. "Eerlijke politiek verlangt dat als een plan niet goed werkt, dat je daarvoor uitkomt", aldus de partijleider. "Daarom is het tijd om te zeggen: dit moet anders, we gaan nadenken over een beter stelsel."

'Asociaal' en 'verrot systeem'

GroenLinks-Kamerlid en onderwijswoordvoerder Zihni Özdil brak dit weekend al eerder de lans voor de afschaffing van het leenstelsel. In Trouw ging hij tegen de partijlijn in en noemde hij het een "asociaal stelsel", een "verrot systeem" dat zorgt voor "tweedeling in de samenleving".

Een van de voorwaarden voor steun aan het leenstelsel is geweest dat het vrijgekomen geld in het onderwijs geïnvesteerd moest worden en dat de rente laag zou blijven. Özdil vindt dat er te weinig geld naar onderwijs gaat en ziet dat de rente op de studieleningen stijgt.

Klaver is het met hem eens. "Het is duidelijk dat het kabinet de beloftes over kwaliteit en toegankelijkheid die gedaan zijn aan studenten, niet waarmaakt. Het is duidelijk dat er problemen zijn met de doorstroming, leenangst en toename van stress”, aldus Klaver.

Wat GroenLinks in plaats van het huidige leenstelsel wil, is nog niet bekend. In de coalitie zijn het CDA en de ChristenUnie ook voor afschaffing van het leenstelsel.