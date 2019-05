Premier Mark Rutte vindt het "niet beleefd" dat zijn uitgestoken hand eerder deze week door een tweetal vertegenwoordigers van de 'Gele Hesjes'-beweging is geweigerd. "In Nederland is de regel dat je elkaar een hand geeft", zei de minister-president zichtbaar geïrriteerd na afloop van de ministerraad vrijdag.

Rutte ontving dinsdag vijf ‘Gele Hesjes’ op het Torentje, van wie eentje de premier bij binnenkomst negeerde en een ander al telefonerend de hand van Rutte weigerde.

Zij hadden de uitnodiging te danken aan een ontmoeting tussen Rutte en een van de actievoerders begin maart tijdens de verkiezingscampagne in Roermond. "Ik heb toen gezegd: 'kom langs'. Die gesprekken zijn nuttig."

Veel meer wilde de premier niet kwijt over de zaak. "Daar laat ik het bij. Ik ben er wel klaar mee", aldus Rutte.

Breuk in beweging

De handweigering heeft in de afgelopen week het nodige stof doen opwaaien en zelfs geleid tot een scheuring in de beweging waarvan de omvang in Nederland beperkt is. Zo kondigde de Rotterdamse tak woensdag aan niet langer in gele, maar in oranje hesjes te demonstreren.

"De handweigeraars hebben de beweging besmeurd, en dat is een schande. Wat je ook van Rutte vindt, geef hem op z'n minst fatsoenlijk een hand. Desnoods knijp je er flink in", aldus de Rotterdamse voorman Marco de Haas.

De kans dat ook hij een uitnodiging van de premier krijgt lijkt gering. "Het werkt niet zo dat iedereen die kritiek heeft wordt uitgenodigd op het Torentje", aldus Rutte.

De 'Gele Hesjes'-protestbeweging ontstond vorig jaar in Frankrijk uit onvrede over hoge brandstofprijzen en de kosten van levensonderhoud. Sindsdien is er ook een Nederlandse tak actief en werden er in de afgelopen maanden acties gevoerd in verschillende steden, geïnspireerd door de Fransen.

De omvang van de protestbeweging in Nederland is beperkt. Bij de landelijke demonstratie in december vorig jaar kreeg de beweging in Den Haag slechts honderd man op de been.