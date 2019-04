Medeoprichter van Forum voor Democratie Henk Otten is niet langer de beoogde fractievoorzitter van de partij in de Eerste Kamer, meldt FVD maandag in een verklaring.

"In het licht van de gerezen vertrouwensbreuk achten wij hem op dit moment geen geschikte kandidaat voor het lijstwoordvoerderschap", aldus de partij.

In de verklaring schrijft de partij dat alle leden van de Eerste Kamerlijst zondag hebben besloten dat de nummer twee, Paul Cliteur, het woord voert namens de Eerste Kamerlijst tot de installatie van de senaat op 11 juni.

Otten laat tegenover de Telegraaf weten zijn senaatszetel gewoon namens FVD in te nemen.

Crisis na kritiek op Baudet

Otten belandde vorige week op een zijspoor nadat hij in een interview met NRC stevige kritiek op partijvoorzitter en partijleider Thierry Baudet had geuit. Hij zou volgens Otten de partij te ver naar rechts trekken en het succes van FVD niet delen.

Baudet was hier niet over te spreken en zegde Otten de wacht aan. In eerste instantie riep de partijleider Otten op om "eervol" ontslag te nemen als medewerker van de Tweede Kamerfractie. Niet lang daarna riep hij Otten ook op uit het bestuur te stappen.

Otten zou 30.000 euro uit de partijkas naar zichzelf hebben overgemaakt voor werkzaamheden voor de partij. Volgens Otten was de betaling rechtmatig, maar hij heeft het bedrag wel teruggestort.

Hoewel de betaling tot voor kort geen probleem vormde voor de partijtop, leek het incident Baudet goed uit te komen om Otten uit de partijtop te werken. In de verklaring maandag wordt inmiddels gesproken van de "gecorrigeerde banktransactie".

Afgelopen donderdag maakte Otten bekend uit het driemansbestuur te stappen. Hij beticht Baudet van het plegen van "karaktermoord".