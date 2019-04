De VVD heeft de omstreden senator Anne-Wil Duthler uit de fractie van de Eerste Kamer gezet. Aanleiding is een uitspraak van de rechter in de zaak die Duthler had aangespannen tegen zakenblad Quote. Dat maakt de VVD vrijdag bekend via Twitter.

Duthler stelt in een reactie dat ze deel blijft uitmaken van de Eerste Kamer. "Ik ben gekozen voor de hele periode. Als ik eerder had willen opstappen, had ik dat wel gedaan", aldus de senator, die zegt overvallen te zijn door het besluit van haar partij.

Duthler, die twaalf jaar senator was, stelt het "erg te vinden dat de VVD er nu al een oordeel aan verbindt". Ze zegt "overvallen" te zijn. Duthler had graag wat meer tijd gehad om zich te verdedigen, "maar het is mij niet gegund". Ze gaat tegen de rechterlijke uitspraak in hoger beroep.

Doordat Duthler haar zetel blijft innemen, verliest de coalitie meteen haar meerderheid in de Eerste Kamer. Premier Mark Rutte noemt dat geen grote ramp, aangezien die meerderheid toch al verdwijnt door de komende verkiezingen. Die zijn namelijk een afspiegeling van de onlangs gehouden provinciale verkiezingen, waarbij de coalitie verloor.

De politica staat niet op de lijst voor een zetel in de nieuwe Eerste Kamer die volgende maand wordt gekozen.

Rechter gaf Duthler ongelijk

De voorzieningenrechter in Amsterdam oordeelde donderdag dat Quote voldoende onderzoek heeft verricht "en Duthler voldoende gelegenheid heeft geboden om haar kant van het verhaal te vertellen".

Het blad moest zich verantwoorden voor de publicatie dat er voor ruim 900.000 euro beslag is gelegd op een van haar bedrijven.

Verder stelt de rechter dat de handelingen van Duthler buiten de Eerste Kamer mogelijk raken aan "het functioneren als Kamerlid, of minst genomen het aanzien van het ambt van volksvertegenwoordiger".

Ook heeft de rechter erop gewezen dat belangenverstrengeling en integriteit van volksvertegenwoordigers een actueel thema is en wijst erop dat de samenleving erbij gebaat is geïnfomeerd te worden "over de (on)kreukbaarheid van haar vertegenwoordigers."

Daarnaast is het van belang dat de VVD eerder te kampen heeft gehad met integriteitskwesties en dat Duthler al eerder in in opspraak is geraakt.

Nevenfuncties in de knel met senatorschap

Quote bracht eerder aan het licht dat Duthler in de Eerste Kamer meerdere malen het woord voerde over onderwerpen die een van haar bedrijven of een van de bedrijven van haar man aangaan.

Eerder bleek uit onderzoek van Follow the Money dat Duthler als senator instemde met een wet met daarin adviezen van haar eigen bedrijf.

Duthler zat voor de VVD sinds 2007 in de senaat. De politica is daar onder meer voorzitter van de commissie Justitie en Veiligheid.

Voor de VVD is het de zoveelste keer dat een lid van de partij in opspraak is geraakt. Ook in 2019 voerde de regeringspartij de lijst van partijen met de meeste integriteitsschandalen.