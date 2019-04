Oud-minister van Financiën Johan Witteveen is dinsdag op 97-jarige leeftijd overleden, zo meldt de Soefi Beweging waaraan hij verbonden was donderdag.

Witteveen is twee keer als VVD-minister van Financiën werkzaam geweest, in de jaren zestig en in de jaren zeventig.

Ook was de econoom van 1973 tot 1978 voorzitter van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

In 2013 pleitte hij nog voor een Maatschappelijk Investeringsfonds, want volgens de econoom kon een impuls van tussen de 10 en 12 miljard euro de economie oppeppen.

Zoon omgekomen bij MH17-ramp

Witteveen werd in 1921 geboren. Met zijn vrouw, die in 2006 is overleden, kreeg hij vier kinderen. Twee van zijn zoons zijn overleden, onder wie Willem Witteveen. Hij zat samen met zijn vrouw en hun kind in vlucht MH17.

De oud-minister was een soefist, een overtuiging waarin alle religies worden geaccepteerd. In een recent interview met De Volkskrant werd hem gevraagd of hij uitziet naar de dood.

"Nee hoor, ik vind het leven nog interessant, ik heb er geen haast mee. Ik leef zolang het nodig is. Zolang ik nog een taak voor mezelf zie", zei hij hierop.