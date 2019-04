Henk Otten, aankomend fractieleider in de Eerste Kamer voor Forum voor Democratie (FVD), is gevraagd terug te treden als partijbestuurder, omdat hij zonder toestemming geld uit de partijkas naar zichzelf heeft overgemaakt, meldt de partij donderdag na berichtgeving van NRC.

Partijleider Thierry Baudet en Rob Rooken, die samen met Otten het partijbestuur vormen, hebben Otten meerdere keren "met klem" verzocht terug te treden.

"Vasthouden aan een plek binnen een bestuur waarin het vertrouwen is opgezegd, is een doodlopende weg", laat FVD in een verklaring op de site weten.

Vooralsnog denkt Otten niet aan terugtreden. "Ik denk dat het essentieel is voor de partij dat ik in het bestuur blijf", zei hij tegen NRC.

Het is bij FVD statutair gezien bijna onmogelijk om een bestuurder af te zetten. Van alle partijleden, volgens FVD zijn dat er ruim 36.000, moet twee derde aanwezig zijn bij een ledenvergadering en daarvan moet twee derde (16.000 leden) instemmen met zo'n verzoek.

Gaat om een bedrag van 30.000 euro dat al is terugbetaald

Het gaat om een bedrag van ruim 30.000 euro, melden Otten en de partij. Otten heeft het bedrag inmiddels terugbetaald, maar vindt dat hij daar nog steeds recht op heeft vanwege verschillende werkzaamheden voor de partij.

FVD laat weten dat het "staand beleid" is dat bestuursleden niet worden betaald voor hun werk. Bovendien ontving Otten "een royaal salaris als medewerker van de Tweede Kamerfractie", schrijft de partij. Een functie die hij, als het aan Baudet ligt, overigens ook zou moeten neerleggen.

Otten moest vanwege de kwestie rond de betalingen al zijn functie als penningmeester neerleggen en mag geen betalingen namens de partij meer doen.

Volgens Otten is de zaak "naar tevredenheid" afgehandeld" nadat de kascommissie onderzoek had gedaan. FVD schrijft dat er nog een onderzoek naar alle betalingen loopt.

Hiddema hoopt dat hij rust in de tent kan brengen

Theo Hiddema, Tweede Kamerlid voor FVD, spreekt donderdag van een "vertrouwensbreuk" binnen het bestuur, maar vindt wel dat Otten Eerste Kamerlid kan worden en bij de partij betrokken kan blijven.

"Als Otten vindt dat hij volop kan functioneren als Forum-getrouw senator, dan zal ik niet zeggen dat dat niet mogelijk moet zijn", zei Hiddema.

Er is volgens hem geen sprake van een onwerkbare situatie. Maar hoe Baudet en Otten nog door één deur kunnen, weet Hiddema ook niet. "Misschien kan ik rust brengen in de tent."

Baudet en Otten konden juist goed samenwerken

Otten is samen met Baudet de oprichter van FVD en was tot voor kort vooral achter de schermen voor de partij actief. Eind vorig jaar kondigde Baudet aan dat Otten de lijsttrekker voor de senaat zou worden. Mede omdat Baudet en Otten goed kunnen samenwerken en elkaar vertrouwen, zeiden de FVD'ers destijds.

Maar sinds een op zaterdag verschenen kritisch interview van Otten met NRC staan de verhoudingen op scherp. Otten vindt dat Baudet een te rechtse koers vaart en te veel aandacht op zich vestigt.

In dat laatste punt wordt hij gesteund door Hiddema. "We zijn nu zo'n grote partij geworden, er zijn allemaal nieuwe gezichten die op het tableau komen, mensen uit de provincie. Die moet je ook het licht gunnen."

Baudet was verrast door de kritiek van Otten, zei hij dinsdag. Sindsdien is hij niet meer in het openbaar verschenen. Donderdag was de FVD-leider niet aanwezig in de Tweede Kamer, omdat hij naar eigen zeggen een voedselvergiftiging had opgelopen