Van alle Europeanen, zien Nederlanders een uittreding van hun land uit de EU het minst zitten. Als er nu een referendum over een Nexit zou worden gehouden, zou 86 procent van de Nederlanders tegenstemmen. Dat blijkt uit de resultaten van een Eurobarometer-peiling die in maart is uitgevoerd, werd donderdag bekend.

Gemiddeld wil 68 procent van de EU-burgers dat hun land deel van de Unie blijft uitmaken. 14 procent wil uittreding en 18 procent is onbeslist. Onder de Nederlanders zou 8 procent voor uittreding stemmen en is 6 procent onbeslist is.

De peiling werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar in opdracht van het Europees Parlement. De onderzoekers spraken 27.973 respondenten van 15 jaar en ouder uit alle 28 EU-lidstaten. De Europese gemiddelden werden berekend voor de lidstaten minus het Verenigd Koninkrijk, vanwege de politieke situatie rond de Brexit.

Maar liefst 62 procent van de Nederlandse ondervraagden zegt te zullen gaan stemmen tijdens de aankomende Europese Parlementsverkiezingen op 23 mei. Het opkomstcijfer ligt in Nederland doorgaans tussen 30 en 40 procent.

Opvallend genoeg wist maar 12 procent dat de verkiezingen in mei zullen plaatsvinden. Dat is het laagste percentage in de hele EU, waar het gemiddelde op 38 procent ligt. Op Malta zijn de inwoners zich met 68 procent van de ondervraagden het beste bewust van de verkiezingsdatum.

Economische groei en jeugdwerkloosheid zijn belangrijke thema's

In de peiling werd ook gevraagd welke thema's Europeanen belangrijk vinden tijdens de naderende verkiezingscampagne. Economische groei (50 procent) en de strijd tegen jeugdwerkloosheid (49 procent) voeren die lijst aan, gevolgd door migratie (44 procent).

Kiezers uit Nederland vinden de aanpak van klimaatverandering (68 procent), het functioneren van de EU (53 procent) en de bescherming van mensenrechten en democratie (51 procent) het belangrijkst.