Het partijbestuur van Forum voor Democratie (FVD) heeft Henk Otten, leider van de Eerste Kamerfractie van de partij, verzocht om "eervol terug te treden" als medewerker van de Tweede Kamerfractie en zijn contract op te zeggen, twittert FVD-leider Thierry Baudet woensdag.

Baudet wenst hem in dezelfde tweet "alle succes in zijn nieuwe rol als beoogd Eerste Kamerlid".

Deze stap past in de opmerkelijke reeks recente gebeurtenissen binnen de partij. Zaterdag verraste Otten Baudet met een kritisch interview in NRC over de koers van de partijleider. De FVD-leider zou de partij te veel naar rechts trekken, meende Otten.

Baudet liet eerder deze week doorschemeren dat deze kritiek via de media niet binnenskamers was afgestemd.

Otten heeft FVD samen met Baudet opgericht en was tot voor kort ook penningmeester. Die functie heeft hij inmiddels neergelegd, werd dinsdag bekendgemaakt. Deze stap heeft volgens Otten niets te maken met de recente gebeurtenissen.

Onduidelijk of er sprake is van vertrouwensbreuk

Toen Otten en Baudet in november vorig jaar bij NU.nl bekendmaakten dat Otten de lijsttrekker voor de Eerste Kamer zou worden, benadrukten zij juist de prettige samenwerking die zij wilden voortzetten in beide Kamers.

"We hebben drie jaar lang ontzettend nauw samengewerkt. Dat mijn meest nauwe collega de kar gaat trekken, is een eer. Hij is de beste man op deze plek", zei Baudet destijds in een gesprek met NU.nl. "We willen als één organisatie functioneren en dat beide Kamers snel op elkaar reageren."

Of er nu sprake is van een vertrouwensbreuk, is onduidelijk. Een woordvoerder van de partij was woensdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

De Volkskrant schrijft dat ook partijwoordvoerder Jeroen de Vries moet vertrekken als medewerker van de Tweede Kamerfractie. Hij gaat ook de Eerste Kamer in. "Dat weten ze al heel lang", zegt Kamerlid Theo Hiddema tegen de krant. "De functies zijn onverenigbaar."

Partij werd de grootste in drie provincies

FVD voerde een succesvolle campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart. De partij werd in één klap de grootste in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland en krijgt uit het niets de meeste zetels in de Eerste Kamer. Eind mei worden de Eerste Kamerleden gekozen door de Provinciale Staten.

De coalitie is zijn meerderheid in de senaat kwijt. FVD kan een belangrijke onderhandelingspositie krijgen.