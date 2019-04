Het kabinet en coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zien niets in een voorstel om salarissen van bankiers te kunnen indammen. Een initiatief vanuit de oppositie kon op weinig steun rekenen, bleek woensdag tijdens de wetsbehandeling in de Tweede Kamer.

Initiatiefnemer Bart Snels van GroenLinks vindt dat de minister van Financiën voorgestelde salarisverhogingen van topbankiers voortaan moet goedkeuren.

Daarbij moet de bonuswet worden aangescherpt zodat die niet meer kan worden omzeild. Het voorstel werd mede ingediend door bijna de volledige oppositie: PVV, SP, PvdA, Partij voor de Dieren, 50PLUS en DENK.

Minister van Financiën Wopke Hoekstra, die optrad als adviseur, ziet echter niets in deze aanpak. Hij wil niet op de stoel van de raad van commissarissen van banken zitten, die nu over de beloningsvoorwaarden van bestuurders gaan. "Je krijgt het levensgrote gevaar van politieke willekeur", waarschuwde Hoekstra. Bovendien zou zo'n stap volgens de bewindsman niet stroken met het eigendomsrecht.

Dat was ook het grootste bezwaar van de VVD en het CDA. "Wij gaan als politiek niet over de beloning van bankiers", zei de parlementariër. "Ik vind dat onaanvaardbaar", zei VVD-Kamerlid Roald van der Linde.

Bonuswet dient als 'zwaard van Damocles'

Voor initiatiefnemer Snels moet de wet dienen als een "zwaard van Damocles". Zodra de commissarissen weten dat hun voorstel voor salarisverhoging nog door de minister moet worden goedgekeurd, zullen ze wel twee keer nadenken om "excessieve beloningen" voor te stellen, denkt het GroenLinks-Kamerlid.

Op de vraag vanuit de VVD hoe hoog een bankierssalaris maximaal mag zijn, kon Snels geen antwoord geven.

Initiatief volgde na ophef over ING-salaris

Het initiatief om paal en perk te stellen aan bankiersbeloningen ontstond vorig jaar nadat de raad van commissarissen het salaris van ING-topman Ralph Hamers bijna wilde verdubbelen naar 3 miljoen euro. In het voorstel werd het bonusplafond van maximaal 20 procent van het vaste loon omzeild.

Na veel maatschappelijke en politieke ophef werd het voorstel door ING weer ingetrokken. Ook Hoekstra was destijds zeer kritisch op het voorstel. "ING is geen koekjesfabriek maar een financiële instelling. Dit ondermijnt het vertrouwen in de banken in zijn geheel en ING in het bijzonder."

Voor SP gaat het voorstel niet ver genoeg

Voor SP'er Mahir Alkaya gaat het voorstel juist niet ver genoeg. Hij wil dat de wet voor alle banken gaat gelden en niet alleen voor de vijf belangrijkste banken in Nederland (ING, Rabobank, ABN AMRO, BNG Bank en de Volksbank), zoals nu wordt voorgesteld.

Alkaya hekelde de houding van enkele coalitiepartijen die wel kritisch waren op ING toen het salarisvoorstel werd bekendgemaakt, maar niet instemden met een voorstel om hier wettelijk iets aan te doen.

Volgens CDA-Kamerlid Erik Ronnes neemt de financiële sector zelf maatregelen, al dan niet onder druk van de politiek. Zo kondigde verzekeraar ASR deze maand aan geen bonussen voor het bestuur meer uit te keren. En ING werd deze week door de eigen aandeelhouders op de vingers getikt door geen steun, in jargon decharge, te geven voor het boekjaar 2018.

Hoekstra kwam eind vorig jaar met eigen plannen

Hoekstra kondigde in december eigen plannen aan voor strengere beloningsregels voor bankiers.

Zo mogen aandelen die onderdeel zijn van de vaste beloning pas na vijf jaar worden verkocht en moet het mogelijk zijn een deel van het salaris van een bankbestuurder terug te vorderen als een bank staatssteun nodig heeft, de zogeheten claw-backregeling.

Die plannen moeten nog worden behandeld in de Tweede Kamer.