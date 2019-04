Thierry Baudet, de leider van Forum voor Democratie (FVD), zag de kritiek van zijn partijgenoot Henk Otten van afgelopen zaterdag niet aankomen. De medeoprichter en fractievoorzitter voor FVD in de Eerste Kamer vindt dat Baudet te veel aandacht naar zich toe trekt.

"Ik was verrast door het stuk", zei Baudet dinsdag over het zaterdag in NRC gepubliceerde interview met Otten. Hij las het naar eigen zeggen vrijdagavond pas. "Ik was lekker Pasen aan het vieren toen ik het zag."

Otten vindt dat Baudet de partij te veel naar rechts trekt. Als voorbeeld noemt hij de overwinningsspeech die Baudet gaf na de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart.

De FVD-leider zei in zijn 21 minuten durende toespraak onder meer: "We worden kapotgemaakt door de mensen die ons juist zouden moeten beschermen en worden ondermijnd door onze universiteiten, door onze journalisten, door de mensen die onze kunstsubsidies ontvangen en die onze gebouwen ontwerpen."

Dat was niet de goede toon, concludeerde Otten in NRC. "Ik had wel van tevoren tegen hem gezegd: ik zou een verbindende speech houden. Forum voor Democratie is nu een grote partij en dan moet je laten zien dat je serieus bent. Ik vind: bewaar zo'n verhaal voor een lezing."

Ook had Otten liever gezien dat Baudet alle provinciale lijsttrekkers op het podium had geroepen. "Achteraf heb ik tegen hem gezegd: je had het succes meer moeten delen."

Baudet reageert laconiek op kritiek

Baudet reageerde dinsdag verder laconiek op de kritiek. "Ik verzet me tegen de sfeer die nu wordt gecreëerd, alsof het allemaal heel spannend is", zei hij tegen de verzamelde pers. Er is volgens hem ook geen sprake van een tweestrijd binnen de partij.

Baudet reageerde vooral in algemene bewoordingen op Ottens kritiek. "Je moet op allemaal manieren met elkaar in gesprek." En: "We hebben altijd discussie."

Dat er discussie is binnen de partij, bestrijdt Baudet ook niet. “Over de toon en de wijze waarop je dat insteekt kun je van mening verschillen”, zei hij er wel bij.

Otten was ook penningmeester van FVD, maar die functie heeft hij neergelegd, werd dinsdag bekend. Dat heeft volgens Otten overigens "helemaal niets" met het interview in NRC te maken. "Ik wil mij volledig kunnen focussen op het werk in de Eerste Kamer", was zijn uitleg in gesprek met Het Financieele Dagblad.