Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) hoeft ook na een klacht van Thierry Baudet niet vervolgd te worden voor haar uitspraken over de Forum voor Democratie-voorman, zo heeft het gerechtshof van Amsterdam donderdag bekendgemaakt.

Het hof besloot eerder al dat de D66-politica niet vervolgd hoeft te worden voor haar uitspraken, die zij begin 2018 tijdens de Ien Dales-lezing deed.

Baudet was het daar niet mee eens en tekende beroep aan, maar ook nu oordeelt het hof dat Ollongren de wet niet heeft overtreden. "Ollongren heeft haar uitlatingen gedaan in de hoedanigheid van politica, in het kader van het publieke debat", schrijft het hof.

Ollongren verweet de partij van Baudet ras te betrekken in het politieke debat. "De partij van Baudet lijkt geobsedeerd te zijn door een van de weinige taboes waar ik als progressieve liberaal aan hecht: het praten over rassen in het politieke debat", zei ze onder meer.

De FVD-leider deed daarop aangifte van laster en smaad. Baudet kan niet in beroep gaan tegen de beslissing.